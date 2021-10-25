Минуло 18 місяців від старту з нульовою терпимістю до коронавірусу до величезної кількості нових випадків захворювання, що стала для багатьох країн вже майже нормою. Австралійські вчені закликають задуматися про наступний рік життя з Covid-19 і пропонують шість способів посилення захисту від смертельно небезпечного вірусу.

На думку вчених, наші амбіції на сьогодні обмежуються простим контролем вірусу, щоб уникнути перевантаження систем охорони здоров’я. Але зі скількома втраченими життями і важкими випадками внаслідок Covid-19 ми готові змиритися? У національних дорожніх картах про це не йдеться чітко.

Пора перевести дух і подумати про кращу альтернативу. Зараз ми могли б перейти до стратегії ліквідації вірусу, як робимо це щодо кору, епідемічного паротиту, краснухи і коклюшу.

Вакцини від Covid-19 дійсно чудові, особливо проти важких захворювань. Вони забезпечують необхідну основу для відмови від суворих заходів громадської охорони здоров’я.

Але при цьому слід брати до уваги велику кількість осіб, які не бажають вакцинуватися. Плюс всі діти до 12 років, які поки залишаються нещепленими. Всі разом це мільйони невакцинованих людей, що становлять потенційну загрозу для відновлення нових спалахів інфекції.

Реалістичне бачення майбутнього року включає такі позиції, як:

Значно покращена вакцинація

Три щеплення стануть стандартними, і таким чином буде повністю вакциновано 80-90% всього населення. Діти старше п’яти років також будуть імунізовані – ця мета, швидше за все, буде досягнута за шість місяців.

Вакцини запобігатимуть набагато більшій кількості випадків передачі, ніж зараз.

Набагато менше випадків передачі по повітрю

Чисте повітря буде забезпечуватися в потенційно небезпечних приміщеннях регульованим і прийнятним способом. Вимоги щільності одночасного перебування в приміщенні і покращене цільове носіння масок будуть нормалізовані в таких умовах, як громадський транспорт і школи.

Нові методи лікування

Досягнення в області терапії, ймовірно, повністю змінять правила гри. Це можуть бути прості таблетки або інгалятори.

Покращений тест, відстеження, ізоляція та карантин

Люди з Covid-19 легко і швидко дізнаються, що вони інфіковані, і залишаться вдома, поки заразні.

Наші системи тестування, відстеження, ізоляції та карантину будуть функціональними та модернізованими, можливо, навіть за допомогою штучного інтелекту.

Самотестування вдома і в інших місцях буде широко поширене.

Система карантину за принципом світлофора

Кордони будуть відкритими, але з оцінкою ризиків. Мандрівники з групи високого ризику як і раніше будуть перебувати в карантині. Це особливо важливо, щоб не допустити появи нових варіантів.

Зниження Covid–19 в регіонах

Насправді, для розвинених країн не варіант дозволяти інфекціям вільно поширюватися в країнах з низьким рівнем доходів.

Головне завдання на осяжне майбутнє – зробити так, щоб люди пройшли повну вакцинацію до того, як вони вперше зіткнуться з вірусом або, якщо це станеться, не заразитися ним.

Через рік наш захист від Covid-19 безумовно стане сильнішим. Але щоб безпечно потрапити туди, нам потрібна стратегія Вакцини плюс.