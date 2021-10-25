Наразі у мережі шириться чимало інформації про вакцинацію від коронавірусу. Значна частина – фейкові дані, мета яких зірвати кампанію з імунізації.

Лікар-імунолог, кандидат медичних наук Борис Донський відповів на низку поширених запитань щодо щеплень від коронавірусу.

Запитання 1. Чи правда, що негативні наслідки від вакцинації людство відчуватиме через багато років?

– Я б збрехав, якби сказав, що це неможливо… Будь-яка нова продукція у якомусь мізерному відсотку може спричинити якісь наслідки, які нам зараз невідомі. Все спричинює якісь наслідки. Імовірність того, що вакцинація через 20-30 років дасть якісь наслідки, є. Хоча б будуть ті наслідки, що значна кількість людей не помре і хворітиме на щось інше, – зауважив Борис Донський.

Запитання 2. Якщо людина важко хворіла на коронавірус, то й поствакцинальні реакції будуть важкими?

За словами фахівця, на жаль, такої статистики нині немає.

– Такі випадки бувають, але нам важко поки що пояснити, що є причиною, а що є наслідком. Якщо людина хворіла на коронавірус та мала важкі симптоми, вона взагалі під час хвороби може мати тенденцію до важких симптомів. У таких випадках іноді побічні ефекти після вакцинації можуть бути із цієї самої групи, і, можливо, теж досить нелегкі. Але я не можу стверджувати, що тут є чітка асоціація, – прокоментував імунолог.

Запитання 3. Власний імунітет та вакцинальний забезпечують суперзахист?

Поєднання двох сприятливих факторів зазвичай помножує ефект.

– Люди, які перехворіли та одужали, вже мають непоганий імунітет. У переважної кількості він навіть достатній. Тому якщо такі люди отримають ще й щеплення, то ризики, що вони щось пропустили, що якісь імунні механізми не сформувалися, будуть ще менші. Питання у раціональності, – додав Борис Донський.

Запитання 4. Природний імунітет міцніший за поствакцинальний?

– І природній імунітет, і вакцинний дають дуже непоганий захист, який, звісно, не гарантує, що ви не інфікуєтесь. Визначити, хто із них сильніший, дуже важко, бо є проблеми з дослідженнями і у першій групі, і в другій, – говорить лікар.

Крім того, і там, і там є люди, які не сформували захисних рівнів та мають ризики повторного інфікування.

Запитання 5. Чи треба вакцинуватися тим, хто перехворів?

За словами фахівця, наразі недостатньо інформації, щоб стверджувати, що людям, які перехворіли, вкрай важливо зробити щеплення.

– Вони мають певний захист. Втім, скільки він зберігатиметься і настільки буде вберігати їх від важких випадків, ми ще точно не знаємо. Вірогідність отримати симптомну інфекцію, а тим більше важку, невелика. Ми не маємо примушувати їх робити щеплення, але вакцинація ці ризики ще зменшує, – наголосив імунолог.

Такі люди можуть отримати укол, однак вони не перебувають у групі ризику та не є пріоритетними під час проведення кампанії із вакцинації від коронавірусу.