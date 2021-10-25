Щеплення проти Covid- 9 послаблюють імунітет. Вакцини на основі мРНК можуть зламати код ДНК і привести до непередбачуваних наслідків. Вагітним вакцинуватися не можна, тому що впроваджений в організм матері коронавірус може вбити плід. За допомогою Сovid-вакцини людей чіпують, перетворюючи їх в біологічних роботів.

Ці та ще багато інших, один безглуздіше за інший, міфів сьогодні можна почути в основному від людей, які вперто не бажають вакцинуватися від смертельно небезпечного вірусу і шукають цьому всілякі виправдання.

Що в їх твердженні правда, а що відверте невігластво, Факти ICTV розбиралися разом з сімейним лікарем Людмилою Сердюк.

– Хочу відразу сказати, що після отримання дози вакцини ви не стаєте автоматично переносником коронавірусної інфекції. Тобто ви ні в якому разі не можете заразити нею інших, – зазначає терапевт загальної практики.

За словами Людмили Сердюк, підвищена температура, м’язові болі та інші симптоми, які можуть з’явитися після уколу, свідчать не про те, що ви хворі, а про те, що ваша імунна система включилася і почала розпізнавати вірус, готуючись до його нейтралізації.

Однак люди взагалі схильні до міфотворчості. І вакцинація не стала винятком.

Covid-вакцина послаблює імунний захист

Щеплення проти коронавірусної інфекції просто не в змозі це зробити, тому що мізерно мале, щоб розпалити полум’я захворювання. Завдання вакцин від Covid-19, як, втім, і всіх інших вакцин, що захищають нас від вірусних хвороб, познайомити організм з патогенним вірусом, навчити протистояти його атакам.

Важливо знати, що більше 95% хворих на Covid-19, в тому числі і дуже важких, які перебувають на лікуванні в стаціонарах, не отримали жодної дози вакцини. А ті, які щепилися, але все ж захворіли, по-перше, як правило, мають складні фонові, хронічні патології. По-друге, саму коронавірусну хворобу вакциновані пацієнти переносять набагато легше.

мРНК-вакцини зламують ДНК

Типове твердження людей, які не мають абсолютно ніякого уявлення про механізм роботи мРНК-вакцин на клітинному рівні.

Якби вони не полінувалися розпитати про це досвідчених фахівців, то дізналися б, що дія мРНК націлена не на ядро клітини, а на клітинні складові – рибосоми, які відповідають за вироблення білка. Образно кажучи, мРНК вчить рибосоми виробляти білки з шипами, подібними вірусу SARS-CoV-2. Тільки завдяки саме таким білкам наша імунка отримує можливість розпізнавати коронавірус і реагувати на нього.

Іншими словами, мРНК взагалі ніяк не стикаються з геномом. Просто їх цьому не вчили і такого завдання не ставили.

Covid-вакцина чіпує людину, перетворюючи її в біоробота

Вакцина проти Covid–19 має тільки одну мету – захистити і вберегти нас від смертельно небезпечного вірусу. Так само, як свого часу вакцина від чуми вберегла людство від вимирання. Розповіді про те, що за допомогою щеплень нас перетворюють на щось подібне ходячим Wi-Fi-роутерам, – плід фантазії не в міру вразливих особистостей.

Вагітним ні в якому разі не можна робити щеплення

Дійсно, тема вакцинації досить болюча, коли мова заходить про вагітних. Але тільки тому, що саме вагітні представляють групу особливого ризику в разі зараження природною інфекцією.

Вченими вивчено сотні випадків викиднів і передчасних пологів у нещеплених жінок з підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції.

Крім того, тут потрібно розуміти, що на перебіг вагітності впливають дуже багато факторів, які можуть перетворити процес виношування плоду в неблагополучний. Це величезна тема для роздумів. Але зводити всі проблемні випадки тільки до того, що, мовляв, жінка отримала вакцину і ось вам наслідки, надзвичайно безвідповідально.

Майбутнім мамам потрібно робити щеплення в обов’язковому порядку. Перш за все, щоб захистити від важких ускладнень в разі Covid-захворювання і себе, і своєї ще ненародженої дитини.

Наслідки Covid-вакцинації невідомі

Мільйони людей по всьому світу на сьогодні повністю щеплені від коронавірусної інфекції. Деякі країни показують майже 100% імунізацію. У Франції та Ізраїлі приступили вже до введення третьої дози, щоб перш за все захистити людей віком від 65 років.

Тобто це не клінічні випробування, які можуть бути довгостроковими і проводитися щодо обмеженої групи добровольців.

При цьому вчені продовжують ретельно вивчати дію вакцин на людський організм з певною періодичністю після введення вакцинальних ін’єкцій. Вже накопичилося достатньо даних, які регулярно публікуються в медичних інтернет-виданнях. Серед них немає жодного результату, який би хоч в найменшому ступені піддав сумніву безпеку і ефективність щеплень.

Зрозуміло, за винятком людей, які страждають алергією на той чи інший вакцинальний компонент.

Вакцинація може призвести до безпліддя

По-перше, науці про це нічого невідомо. Хоча від початку вакцинації минуло більше року. По-друге, якщо жінка не може мати дітей, то це не означає, що це наслідок вакцинації. По-третє, безпліддя може настане в силу самих різних причин, які мали місце і до пандемії. Тому говорити про причинно-наслідковий зв’язок між безпліддям і вакциною проти Covid-19, по меншій мірі, некоректно.

Після вакцинації збільшується груди

Як свідчить медична практика, такі випадки практично виключені. Якщо не говорити про тимчасове збільшення лімфатичних вузлів в районі пахвових западин після введення вакцини. Але цей ефект сам собою проходить через кілька днів, як тільки лімфовузли набудуть свій звичайний розмір.