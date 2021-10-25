В Україні закінчилися ліжка у низці відділень інтенсивної терапії для хворих на коронавірус, через це інфікованих, дуже часто у важкому стані, просто нікуди госпіталізувати.

Про таку ситуацію повідомив завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця Сергій Дубров. За словами лікаря, до нього постійно звертаються знайомі з проханням знайти місце для хворого.

– Щодня маю десятки дзвінків з проханням допомогти перевести до реанімації чи госпіталізувати родичів, знайомих чи знайомих знайомих. На моє запитання про вакцинацію у 99,9% випадках – відповідь “ні”, – розповів Сергій Дубров.

За його словами, протягом майже року громадян закликали вакцинуватися, проте більшість це ігнорувала. Тепер же лікарні переповнені, і деяким важкохворим просто не можуть надати допомогу.

– Кожен мав вибір: гратися в російську рулетку чи захиститися від смерті вакциною, кожен свій вибір зробив… Будь-ласка, друзі, знайомі, знайомі знайомих та незнайомих, всі хто не вакцинувався, не телефонуйте та не просіть допомогти з ліжком у реанімації. Ви зробили свій вибір, за ваші помилки відповідати вам, – додав він.

Крім того, він побажав невакцинованим громадянам не заразитися коронавірусом. Бо саме вони дуже часто хворіють у важкій формі та не виживають.

Джерело: Sergii Dubrov

Фото: Sergii Dubrov