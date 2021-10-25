В Украине закончились койки в ряде отделений интенсивной терапии для больных коронавирусом, поэтому инфицированных, очень часто в тяжелом состоянии, просто некуда госпитализировать.

О такой ситуации сообщил заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Сергей Дубров. По словам врача, к нему постоянно обращаются знакомые с просьбой найти место для больного.

— Каждый день у меня десятки звонков с просьбой помочь перевести в реанимацию или госпитализировать родственников, знакомых или знакомых знакомых. На мой вопрос о вакцинации в 99,9% случаях — ответ “нет”, — рассказал Сергей Дубров.

По его словам, в течение почти года граждан призывали вакцинироваться, однако большинство это игнорировало. Теперь же больницы переполнены, и некоторым тяжелобольным просто не могут оказать помощь.

— У каждого был выбор: играть в русскую рулетку или защитить себя от смерти вакциной, каждый свой выбор сделал… Пожалуйста, друзья, знакомые, знакомые знакомых и незнакомых, все кто не вакцинировался, не звоните и не просите помочь с койкой в реанимации. Вы сделали свой выбор, за ваши ошибки отвечать вам, — добавил он.

Кроме того, он пожелал невакцинированным гражданам не заразиться коронавирусом. Ведь именно они очень часто болеют в тяжелой форме и не выживают.

Источник: Sergii Dubrov

Фото: Sergii Dubrov