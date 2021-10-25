Прививки против Covid-19 ослабляют иммунитет. Вакцины на основе мРНК могут взломать код ДНК и привести к непредсказуемым последствиям. Беременным вакцинироваться нельзя, потому что внедренный в организм матери коронавирус может убить плод. С помощью Covid-вакцины людей чипируют, превращая их в биологических роботов.

Эти и еще много других, один нелепее другого, мифов сегодня можно услышать в основном от людей, которые упорно не желают вакцинироваться от смертельно опасного вируса и ищут этом всяческие оправдания.

Что в их утверждении правда, а что откровенное невежество, Факты ICTV разбирались вместе с семейным врачом Людмилой Сердюк.

— Хочу сразу сказать, что после получения дозы вакцины вы не становитесь автоматически переносчиком коронавирусной инфекции. То есть вы ни в коем случае не можете заразить ею других, — отмечает терапевт общей практики.

По словам Людмилы Сердюк, повышенная температура, мышечные боли и другие симптомы, которые могут появиться после укола, свидетельствуют не о том, что вы больны, а о том, что ваша иммунная система включилась и начала распознавать вирус, готовясь к его нейтрализации.

Однако люди вообще склонны к мифотворчеству. И вакцинация не стала исключением.

Covid-вакцина ослабляет иммунную защиту

Прививка против коронавирусной инфекции просто не в состоянии это сделать, потому что ничтожно мала, чтобы разжечь пламя заболевания. Задача вакцин от Covid-19, как, впрочем, и всех остальных вакцин, защищающих нас от других вирусных болезней, познакомить организм с патогенным вирусом, научить противостоять его атакам.

Важно знать, что более 95% больных Covid-19, в том числе и очень тяжелых, находящихся на лечении в стационарах, не получили ни одной дозы вакцины. А те, которые привились, но все же заболели, во-первых, как правило, имеют сложные фоновые, хронические патологии. Во-вторых, саму коронавирусную болезнь вакцинированные пациенты переносят гораздо легче.

мРНК-вакцины взламывают ДНК

Типичное утверждение людей, которые не имеют абсолютно никакого представления о механизме работы мРНК-вакцин на клеточном уровне. Если бы они не поленились расспросить об этом сведущих специалистов, то узнали бы, что действие мРНК нацелено не на ядро клетки, а на клеточные составные – рибосомы, которые отвечают за выработку белка. Образно говоря, мРНК учит рибосомы производить белки с шипами, подобными вирусу SARS-CoV-2. Только благодаря именно таким белкам наша иммунка получает возможность распознавать коронавирус и реагировать на него.

Другими словами, мРНК вообще никак не соприкасаются с геномом. Просто их этому не учили и такой задачи не ставили.

Covid-вакцина чипирует человека, превращая его в биоробота

Вакцина против Covid-19 имеет только одну цель – защитить и уберечь нас от смертельно опасного вируса. Точно также, как в свое время вакцина от чумы уберегла человечество от вымирания. Рассказы о том, что с помощью прививок нас превращают в нечто подобное ходячим Wi-Fi-роутерам, — плод фантазии не в меру впечатлительных личностей.

Беременным ни в коем случае нельзя делать Covid-прививки

Действительно, тема вакцинации довольно болезненна, когда речь заходит о беременных. Но только потому, что именно беременные представляют группу особого риска в случае заражения естественной инфекцией.

Учеными изучено сотни случаев выкидышей и преждевременных родов у непривитых женщин с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

Кроме того, здесь нужно понимать, что на течение беременности влияют очень много факторов, которые могут превратить процесс вынашивания плода в неблагополучный. Это огромная тема для размышлений. Но сводить все проблемные случаи только к тому, что, дескать, женщина получила вакцину и вот вам последствия, в высшей степени безответственно.

Будущим мамам нужно прививаться в обязательном порядке. Прежде всего, чтобы защитить от тяжелейших осложнений в случае Covid-заболевания и себя, и своего еще неродившегося ребенка.

Последствия Covid-вакцинирования неизвестны

Миллионы людей по всему миру на сегодня полностью привиты от коронавирусной инфекции. Некоторые страны показывают почти 100% иммунизацию. Во Франции и Израиле приступили уже к введению третьей дозы, чтобы прежде всего защитить людей в возрасте от 65 лет.

То есть это не клинические испытания, которые могут быть долгосрочными и проводиться в отношении ограниченной группы добровольцев.

При этом ученые продолжают тщательно изучать действие вакцин на человеческий организм с определенной периодичностью после введения вакцинальных инъекций. Уже накопилось достаточно данных, которые регулярно публикуются в медицинских интернет-изданиях. Среди них нет ни одного результата, который бы хоть в малейшем степени подверг сомнению безопасность и эффективность прививок.

Разумеется, за исключением людей, страдающих аллергией на тот или иной вакцинальный компонент.

Вакцинация может привести к бесплодию

Во-первых, науке об этом ничего неизвестно. Хотя с начала вакцинации минуло больше года. Во-вторых, если женщина не может иметь детей, то это не означает, что это следствие вакцинации. В-третьих, бесплодие может наступит в силу самых разных причин, которые имели место и до пандемии. Поэтому говорить о причинно-следственной связи между бесплодием и вакциной против Covid-19, по меньше мере, некорректно.

После вакцинации увеличивается грудь

Как свидетельствует медицинская практика, такие случаи практически исключены. Если не говорить о временном увеличении лимфатических узлов в районе подмышечных впадин после введения вакцины. Но этот эффект сам собой проходит спустя несколько дней, как только лимфоузлы обретут свой обычный размер.