Сложная ситуация с коронавирусом в Украине, низкий уровень вакцинации и подделка сертификатов стали темами для материалов ряда мировых СМИ. Журналисты информируют своих граждан о том, что в Украине на фоне роста количества новых случаев болезни выдают справки без проведения прививки.

Такие тексты публиковались в ABC, Euronews, Newsweek, The New York Times.

Представители американского медиа ABC рассказали читателям, как в Украине выдают поддельные Covid-сертификаты. По данным СМИ, чтобы получить документ, нужно отправить паспортные данные, номер телефона. Уже на следующий день на электронную почту придет фейковая справка.

Также они указали цены на такие услуги — от $20 до $380. Журналистам даже удалось взять комментарии у людей, которые воспользовались такими услугами.

А вот издание Euronews отметило, что в Украине — самый низкий уровень вакцинации в Европе. В то же время украинцы могут выбирать вакцины.

В Newsweek сообщили о черном рынке сертификатов о вакцинации в Украине. К этому, по словам журналистов издания, привело к усилению карантина.

О скептицизме украинцев касательно вакцинации и нелегальных схемах изготовления справок о вакцинации рассказало издание The New York Times.

Журналисты отмечают, что власти страны борются с этими двумя взаимосвязанными и неприятными проблемами.

Подтверждением этой информации является общая статистика коронавируса в Украине. В стране продолжает ухудшаться эпидситуация, и это видит мир.

Источник: ABC, Euronews, Newsweek, The New York Times