Складна ситуація з коронавірусом в Україні, низький рівень вакцинації та підробка сертифікатів стали темами для матеріалів низки світових ЗМІ. Журналісти інформують своїх громадян про те, що в Україні на тлі зростання кількості нових випадків хвороби видають довідки без проведення щеплення.

Такі тексти публікувалися у ABC, Euronews, Newsweek, The New York Times.

Представники американського медіа ABC розповіли читачам, як в Україні видають підроблені Covid-сертифікати. За даними ЗМІ, щоб отримати документ, треба лише надіслати паспортні дані, номер телефону. Уже наступного дня на електронну пошту прийде несправжня довідка.

Також вони вказали ціни на такі послуги – від $20 до $380. Журналістам навіть вдалося взяти коментарі у людей, які скористалися такими послугами.

А ось видання Euronews зазначило, що в Україні – найнижчий рівень вакцинації у Європі. Водночас українці мають змогу обирати вакцини.

У Newsweek поінформували про чорний ринок сертифікатів про вакцинацію в Україні. До цього, за словами журналістів видання, призвело посилення карантину.

Про скептицизм українців щодо вакцинації та нелегальні схеми виготовлення довідок про вакцинацію розповіло видання The New York Times.

Журналісти зазначають, що влада країни бореться з цими двома взаємопов’язаними і неприємними проблемами.

Підтвердженням цієї інформації є загальна статистика коронавірусу в Україні. У країні продовжує погіршуватися епідситуація, і це бачить світ.

Джерело: ABC, Euronews, Newsweek, The New York Times