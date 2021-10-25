Сейчас в сети распространяется немало информации о вакцинации от коронавируса. Значительная часть — фейковые данные, цель которых сорвать кампанию по иммунизации.

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Борис Донской ответил на ряд распространенных вопросов о прививках от коронавируса.

Вопрос 1. Правда ли, что с негативными последствиями от вакцинации человечество будет сталкиваться спустя много лет?

— Я бы соврал, если бы сказал, что это невозможно… Любая новая продукция в каком-то мизерном проценте может спровоцировать какие-нибудь последствия, которые нам сейчас неизвестны. Все вызывает какие-то последствия. Вероятность того, что вакцинация через 20-30 лет даст какие-то последствия, есть. Хотя бы будут последствия, что значительное количество людей не умрет и будет болеть чем-то другим, — отметил Борис Донской.

Вопрос 2. Если человек тяжело болел коронавирусом, то и поствакцинальные реакции будут тяжелыми?

По словам специалиста, к сожалению, такой статистики сейчас нет.

— Такие случаи бывают, но нам трудно пока объяснить, что является причиной, а что — следствием. Если человек болел коронавирусом и имел тяжелые симптомы, то он вообще во время болезни может иметь тенденцию к тяжелым симптомам. В таких случаях иногда побочные эффекты после вакцинации могут быть из этой же группы, и, возможно, тоже довольно нелегкие. Но я не могу утверждать, что здесь есть четкая ассоциация, — прокомментировал иммунолог.

Вопрос 3. Собственный иммунитет и вакцинальный обеспечивают суперзащиту?

Сочетание двух благоприятных факторов обычно умножает эффект.

— Люди, которые переболели и выздоровели, уже имеют неплохой иммунитет. У подавляющего количества он даже достаточный. Поэтому если такие люди получат еще и прививки, то вероятность, что они что-то пропустили, что какие иммунные механизмы не сформировались, будет еще меньше. Вопрос в рациональности, — добавил Борись Донской.

Вопрос 4. Естественный иммунитет сильнее поствакцинального?

— И естественный иммунитет, и вакцинный дают очень хорошую защиту, которая, конечно, не гарантирует, что вы не инфицируетесь. Определить, какой из них сильнее, очень трудно, потому что есть проблемы с исследованиями и в первой группе, и во второй, — говорит врач.

Кроме того, и там, и там есть люди, которые не сформировали защитные уровни и имеют риски повторного инфицирования.

Вопрос 5. Нужно ли вакцинироваться тем, кто переболел?

По словам специалиста, на сегодня недостаточно информации, чтобы утверждать, что людям, которые переболели, крайне важно сделать прививку.

— У них есть определенная защита. Впрочем, сколько она будет сохраняться и настолько будет спасать их от тяжелых случаев, мы еще точно не знаем. Риск получить симптоматическую инфекцию, а тем более тяжелую, невелик. Мы не должны принуждать их делать прививки, но вакцинация эти риски еще больше уменьшает, — настаивает иммунолог.

Такие люди могут получить укол, однако они не находятся в группе риска и не являются приоритетными при проведении кампании по вакцинации от коронавируса.