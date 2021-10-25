​​Ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні залишається складною. За кількістю заповнених Сovid-відділень лідирує Донецька область.

Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної системи Головного ситуаційного центру країни СОТА.

Станом на 25 жовтня на Донеччині зайнято вже 88,9% Covid-ліжок (3 357 осіб госпіталізовано з коронавірусом). На другому місці опинилася Запорізька область — 83,1% (2547 осіб), третє посіла Харківщина — 76,1% (3 731 особа).

Нині в Донецькій області 88,3% пацієнтів серед госпіталізованих із Covid-19 знаходяться на кисневій підтримці. Також до першої трійки лідерів увійшли Запорізька область, де 83,3% хворих потребують кисневої підтримки, та Сумська (80,1%).

Водночас у Кіровоградській області зафіксовано найнижчий показник заповненості відділень для хворих коронавірусом в Україні — 35,3% (282 особи).

До червоної зони епідемічної небезпеки зараз входять Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська. З 26 жовтня до цих регіонів приєднаються Рівненська та Миколаївська області.

Рівень захворюваності на коронавірус в Україні становить 614 на 100 тис. населення (за норми менш як 75). Найгірша ситуація в Херсонській, Луганській та Сумській областях.

Рівень госпіталізацій хворих на коронавірус не перевищений лише в шести областях: Вінницькій, Закарпатській, Кіровоградській, Полтавській, Тернопільській та Черкаській.

Станом на 25 жовтня в Україні зафіксували 14 634 нових випадки коронавірусу. За добу від ускладнень померли 330 людей. Водночас одужати вдалося 4 598 пацієнтам. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: СОТА

Фото: Факти ICTV