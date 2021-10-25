​​Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине остается сложной. По количеству заполненных Сovid-отделений лидирует Донецкая область.

Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы Главного ситуационного центра страны СОТА.

По состоянию на 25 октября в Донецкой области занято уже 88,9% Covid-коек (3 357 человек госпитализированы с коронавирусом). На втором месте оказалась Запорожская область — 83,1% (2547 человек), третье заняла Харьковская область — 76,1% (3 731 человек).

Сейчас в Донецкой области 88,3% пациентов среди госпитализированных с Covid-19 находятся на кислородной поддержке. Также в первую тройку лидеров вошли Запорожская область, где 83,3% больных нуждаются в кислородной поддержке, и Сумская (80,1%).

В то же время в Кировоградской области зафиксирован самый низкий показатель заполненности отделений для больных коронавирусом в Украине — 35,3% (282 человека).

В красную зону эпидемической опасности сейчас входят Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская. С 26 октября к этим регионам присоединятся Ровенская и Николаевская области.

Уровень заболеваемости коронавирусом в Украине составляет 614 на 100 тыс. населения (при норме менее 75). Наихудшая ситуация в Херсонской, Луганской и Сумской областях.

Уровень госпитализаций больных коронавирусом не превышен лишь в шести областях: Винницкой, Закарпатской, Кировоградской, Полтавской, Тернопольской и Черкасской.

По состоянию на 25 октября в Украине зафиксировали 14 634 новых случая коронавируса. За сутки от осложнений умерли 330 человек. В то же время выздороветь удалось 4 598 пациентам. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: СОТА

Фото: Факты ICTV