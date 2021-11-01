Пероральную вакцину от коронавируса планируют испытать на добровольцах в ЮАР.

Представители фармацевтической компании Oramed из Израиля сообщили, что их дочернее предприятие Oravax Medical получило разрешение начать набор людей для проведение испытаний.

Сколько нужно будет граждан для этих целей, пока не уточняется.

Для этой страны это довольно актуально, поскольку вакцинацию против коронавируса там прошли пока только 20,7% населения.

Также в стране фиксируется дефицит шприцев, из-за этого пероральное средство сможет получить большее количество людей.

Разработка пероральной вакцины от коронавируса началась в 2021 году. Средство в таблетках нацелено на три структурных белка вируса, в отличие от препаратов, которые вводятся внутримышечно.

Оно более удобно, поскольку не требует особых условий хранения, в частности температурных. Также это упрощает процесс ревакцинации.

Сейчас же в мире активно используют вакцины от коронавируса, которые вводят с помощью уколов. Пероральные пока что не применяются.

Источник: Medical Xpress