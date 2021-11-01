Общенациональное исследование Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) показывает, что мРНК-вакцины от Covid-19 демонстрируют гораздо больший иммунитет, чем антительная защита, полученная вследствие заболевания.

Ученые и эксперты собрали данные о более чем 201 тыс. госпитализации в девяти штатах. Около 7 тыс. человек соответствовали критериям этого исследования.

Были проанализированы статусы невакцинированных людей, у которых ПЦР-тест показал положительный результат более чем за три месяца до госпитализации по поводу Covid-19, а также люди, получившие вакцину Pfizer или Moderna, у которых не был диагностирован Covid-19 до того, как их положили в больницу.

Исследовательская группа обнаружила, что в целом невакцинированные взрослые с предыдущей инфекцией Covid-19 были примерно в пять раз чаще госпитализированы, чем те, кто был вакцинирован.

— Эти данные являются убедительным доказательством того, что вакцинация обеспечивает лучшую защиту от Covid-19, чем полагаться только на естественный иммунитет, — отметил доктор медицинских наук, профессор семейной медицины Шон Граннис.

И добавляет, что на вопрос, следует ли вакцинироваться, если уже были инфицированы, — ответ однозначно положительный.

Анализ данных также обнаружил, что в отношении взрослых старше 65 лет мРНК-вакцины почти в 20 раз более эффективны в предотвращении госпитализаций, чем только предыдущая инфекция.

В исследовании приняли участие авторы из 10 штатов и 14 институтов, включая государственный сектор, исследовательские, клинические и академические круги.

Результаты исследования согласуются с лабораторными доказательствами того, что мРНК-вакцины создают высокие уровни антител, тогда как у тех, кто выздоравливает от коронавирусной инфекции, уровни антител различаются, особенно если у наблюдались легкие симптомы или болезнь была бессимптомной.