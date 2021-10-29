То, с чем сегодня приходится сталкиваться медикам отделения реанимации Львовской больницы скорой медицинской помощи, типично практически для всех их коллег из других больниц и клиник Украины, в которых врачи и медсестры отчаянно пытаются спасти пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции.

— К сожалению, это удается не всегда. И тогда нам приходится выходить к родственникам и глядя им в глаза сообщать, что их сына, дочери, мамы, бабушки больше нет, — рассказала Фактам ICTV заведующая отделением реанимации Львовской БСП Наталя Матолинец.

По ее словам, из 82 пациентов, которые сегодня находятся в отделении, 49 – с коронавирусной инфекцией в тяжелейшей форме, требующей искусственной вентиляции легких. Все они – невакцинированны.

Состояние этих людей настолько критично, что медработники должны не то что каждую минуту – каждую секунду находиться рядом. Потому что стоит лишь отвернуться, как может произойти непоправимое.

Врачи, медсестры, санитары работают в режиме крайнего нервного, эмоционального и физического напряжения.

— Посмотрите в мои и глаза, и вы увидите в них боль всех наших медиков, которые сегодня работают на износ, на грани, буквально вырывая людей из лап смерти, — не скрывает своего отчаяния заведующая отделением.

По словам Наталии Матолинец, Дельта-вариант коронавируса очень агрессивен. В жертвы он выбирает самых уязвимых – детей, стариков, будущих мам.

Так, в настоящее время, среди пациентов реанимации – шесть беременных женщин. Одна из них – в крайне тяжелом состоянии. Женщине 34 года. Это ее первая, долгожданная беременность, которая наступила в результате искусственного оплодотворения.

Врач с непередаваемой болью рассказала, как тяжело умирают Covid-больные, легкие которых вирус буквально пожирает – стремительно, беспощадно. Они часто умирают в сознании, задыхаясь, отчаянно ловя ртом воздух.

— Я обращаюсь к нашим людям с просьбой помочь нам. Помочь себе и своим близким. Вакцинируйтесь! Потому что еще немного и наступит полный коллапс, когда мы уже никому не сможем помочь, — призывает врач.

По состоянию на утро 29 октября, в отделении реанимации Львовской БСП находились 43 пациента, 33 – на аппарате ИВЛ. Десять человек с тяжелейшей формой коронавирусной инфекции умерли. Все они в свое время отказались вакцинироваться от Covid-19.