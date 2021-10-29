Почему государство неэффективно в своих призывах вакцинироваться от Covd-19? Почему так непопулярны посты в соцсетях, агитирующие за прививки? Какой логикой руководствуются антивакцинаторы? Как будет развиваться ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Украине в ближайшее время?

На эти и другие не менее острые вопросы одному из украинских изданий ответил, пожалуй, самый популярный и авторитетный врач страны Евгений Комаровский.

Последствия Последней осени

Видео под названием Последняя осень стало настоящим эмоциональным шоком для сотен тысяч украинцев. Многие из них признавались в соцсетях, что были шокированы жесткими откровениями Комаровского, которого до этого воспринимали как доброго доктора Айболита, мягкого, остроумного и в меру критичного.

− Потому что страшно, когда мое утро начинается беседой с другом-патологоанатом, и он мне рассказывает, через что они проходят каждый день, когда трупы некуда складывать, — объяснил свою тональность в видео врач-педиатр.

Он выразил глубочайшее сожаление по поводу того, что, несмотря на имеющие спасительные вакцины, люди все же упорно игнорируют их, предпочитая тяжело болеть и умирать.

По словам Евгения Комаровского, после каждого поста в социальных сетях, агитирующего за вакцинацию, от него отписываются десятки пользователей. Но не писать об этом он просто не может, не имеет права, поскольку каждое такое обращение может спасти несколько тысяч жизней.

Тем более, что, по словам доктора, тему вакцинации крайне неохотно поднимают специалисты по инфекционным болезням, боясь, что их обвинят в продажности и заангажированности.

— Зато после этого видео у меня плюс сто тысяч подписчиков в Instagram. И огромное количество писем: доктор, это была последняя капля, мы вчера привились, спасибо большое. Вот это было круто, это для меня чистый кайф, — признался Евгений Комаровский.

Что с нами не так

Отвечая на вопрос издания о причинах низких показателей вакцинации в Украине – всего 17% населения, — врач заметил, что с антивакцинаторами ему приходится сталкиваться всю жизнь. Общаясь с ними, он пришел к выводу, что это не те люди, с которыми можно общаться на языке логики, здравого смысла и аргументов. Пробиться сквозь стену почти религиозного фанатизма невозможно. Люди истово и безоглядно верят, что при помощи вакцин их убивают.

Не самым лучшим образом проявляет себя и государство в образе доброго дядюшки, который всю жизнь гнобил и притеснял, требовал налоги и жестко наказывал за их неуплату, а тут вдруг пришел и с умильной улыбкой предложил бесплатную помощь в виде Covіd-вакцин.

— Выходят чиновники и говорят: мы добыли, мы купили, мы привезли. Первая мысль, которая возникает у людей, опять себя, любимых, пиарят, — говорит Комаровский.

Отсюда и недоверие, и сомнения, и активное сопротивление вакцинации.

Свою пагубную роль, по мнению врача, сыграла и многолетняя дискредитация вакцин как таковых. Это когда, к примеру, на всех телеканалах проходит сюжет о смерти ребенка после прививки.

— Вот эти сюжеты дали нам 200 тысяч случаев кори, полиомиелита, регулярные смерти от столбняка, — возмущенно объясняет педиатр с многолетним стажем.

С не меньшим градусом негодования Евгений Комаровский упомянул и о учителях, которые сегодня фактически возглавили антивакцинаторское движение. Хотя должны были стать интеллектуальной элитой нации.

Крайне мизерен вклад в просвещение народа по поводу необходимости вакцинирования и со стороны представителей Национальной академии наук, профильных кафедр медицинских университетов, которых в Украине около 20.

— Где все эти профессора, доценты, заведующие кафедрами? Почему я должен за них всех отдуваться? – искренне недоумевает Комаровский.

Не надо принудительно, надо – за деньги

Довольно любопытную позицию высказал Евгений Комаровский и в отношении принудительной вакцинации.

Он предложил страховым компаниям учитывать фактор вакцинации и в соответствии с ним формировать стоимость полиса по принципу: если привиты, то полис будет стоить тысячу долларов год, если нет – десять тысяч.

— Не хочешь прививаться – не надо. Но заплати нам столько, чтобы мы могли тебя лечить потом. Хочешь болеть? Ради бога! Только почему государство тебя должно лечить? – аргументирует свой тезис врач.

Чего ждать в ближайшие месяцы

– Как только резко похолодает, будет еще больший скачок заболеваемости. Потому что люди соберутся внутри помещений. Будем хоронить от 200 до 500 человек в день в ближайшие месяцы, — дает прогноз Евгений Комаровский.

По его мнению, улучшения ситуации следует ожидать в начале следующего года, после новогодних праздников. Все последующие волны уже не будут такими страшными, как нынешняя, поскольку к тому времени много людей будет вакцинировано, многие переболеют.

Однако последствия того, что мы переживаем сегодня, будут не менее ужасающими. Украинская система здравоохранения столкнется с валом заболеваний, лечение которых затмил коронавирус.

— Валом повалит два года нелеченая онкология, неоперированные язвы, запущенные депрессии, панические расстройства, дети с тяжелейшим ожирением, сахарные диабеты второго типа, нервные стрессы – это все на фоне обвала психиатрической помощи, — говорит Евгений Комаровский.

Он выразил глубокое убеждение, что к этому обвалу нужно готовиться уже сейчас, предоставляя семейным врачам протоколы лечения депрессий и синдрома панических расстройств.

Источник: УП

Фото: Комаровский