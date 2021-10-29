Низкие темпы вакцинации от коронавируса в Украине не в последнюю очередь связаны с влиянием отдельных религиозных лидеров, которые выступают против иммунизации.

Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

— Вторая большая проблема на уровне общин — локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации. Разъяснения и активная коммуникация с людьми не срабатывают, и почти вся община или не хочет вакцинироваться, или полностью игнорирует меры профилактики, — сообщил Игорь Кузин.

По его словам, Минздрав работает с представителями церквей, чтобы решить этот вопрос.

При этом Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций поддерживает вакцинальную кампанию.

— Определенные проблемы с точки зрения коммуникации мы наблюдаем со стороны УПЦ МП, с которой довольно сложно работать, — добавил он.

В целом негативное отношение к вакцинации от коронавируса — позиция отдельных лидеров. Это не глобальная проблема религиозных течений, представленных в Украине.