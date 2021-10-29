Низькі темпи вакцинації від коронавірусу в Україні не в останню чергу пов’язані із впливом окремих релігійних лідерів, які виступають проти імунізації.

Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

– Друга значна проблема на рівні громад – локальні релігійні лідери, які активно виступають проти вакцинації. Роз’яснення та активна комунікація з людьми не спрацьовують, і майже вся громада або не хоче вакцинуватись, або загалом ігнорує заходи профілактики, – повідомив Ігор Кузін.

За його словами, МОЗ працює з представниками церков, щоб вирішити це питання.

Водночас Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій підтримує вакцинальну кампанію.

– Певні проблеми щодо комунікації ми спостерігаємо з боку УПЦ МП, з якою досить складно працювати, – додав він.

Загалом негативне ставлення до вакцинації від коронавірусу – позиція окремих лідерів. Це не є глобальною проблемою релігійних течій, представлених в Україні.