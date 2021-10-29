Чому держава неефективна у своїх закликах вакцинуватися від Covd-19? Чому так непопулярні пости в соцмережах, що агітують за щеплення? Якою логікою керуються антивакцинатори? Як розвиватиметься ситуація із захворюваністю на коронавірусну інфекцію в Україні найближчим часом?

На ці та інші не менш гострі запитання одному з українських видань відповів, мабуть, найпопулярніший і найавторитетніший лікар країни Євген Комаровський.

Наслідки Останньої осені

Відео під назвою Остання осінь стало справжнім емоційним шоком для сотень тисяч українців. Багато з них зізнавалися в соцмережах, що були шоковані жорсткими одкровеннями Комаровського, якого до цього сприймали, як доброго лікаря Айболита, м’якого, дотепного і в міру критичного.

– Тому що страшно, коли мій ранок починається розмовою з другом-патологоанатом, і він мені розповідає, через що вони проходять кожного дня, коли трупи нікуди складати, – пояснив свою тональність у відео лікар-педіатр.

Він висловив глибокий жаль з приводу того, що за наявності достатньої кількості рятівних вакцини, люди все ж наполегливо ігнорують їх, вважаючи за краще важко хворіти і вмирати.

За словами Євгена Комаровського, після кожного допису в соціальних мережах, що агітує за вакцинацію, від нього відписуються десятки користувачів. Але не писати про це він просто не може, не має права, оскільки кожне таке звернення може врятувати кілька тисяч життів.

Тим паче, що, за словами лікаря, тему вакцинації вкрай неохоче порушують фахівці з інфекційних хвороб, побоюючись, що їх звинуватять в продажності і заангажованості.

– Зате після цього відео у мене плюс сто тисяч підписників в Instagram. І величезна кількість листів: лікарю, це була остання крапля, ми вчора щепилися, дуже дякую. Ось це було круто, це для мене чистий кайф, – зізнався Євген Комаровський.

Що з нами не так

Відповідаючи на запитання видання про причини низьких показників вакцинації в Україні – лише 17% населення, – лікар зауважив, що з антивакцинаторами йому доводиться стикатися все життя.

Спілкуючись із ними, він дійшов висновку, що це не ті люди, з якими можна спілкуватися мовою логіки, здорового глузду і аргументів. Пробитися крізь стіну майже релігійного фанатизму неможливо. Люди ревно і безоглядно вірять, що за допомогою вакцин їх вбивають.

Не найкращим чином проявляє себе і держава в образі доброго дядечка, який все життя гнобив, вимагав податки і жорстко карав за їх несплату, а тут раптом прийшов і зі зворушливою посмішкою запропонував безкоштовну допомогу у вигляді Сovіd-вакцин.

– Виходять чиновники і кажуть: ми здобули, ми купили, ми привезли. Перша думка, яка виникає у людей, знову себе, коханих, піарять, – каже Комаровський.

Звідси і недовіра, і сумніви, і активний спротив вакцинації.

Свою згубну роль, на думку лікаря, відіграла і багаторічна дискредитація вакцин як таких. Це коли, наприклад, на всіх телеканалах проходить сюжет про смерть дитини після щеплення.

– Ось ці сюжети дали нам 200 тисяч випадків кору, поліомієліту, регулярні смерті від правця, – обурено пояснює педіатр з багаторічним стажем.

Із не меншим градусом обурення Євген Комаровський згадав і про вчителів, які сьогодні фактично очолили антивакцинальний рух. Хоча мали стати інтелектуальною елітою нації.

Вкрай мізерний внесок у просвіту народу з приводу необхідності вакцинації і з боку представників Національної академії наук, профільних кафедр медичних університетів, яких в Україні близько 20.

– Де всі ці професори, доценти, завідувачі кафедр? Чому я повинен за них всіх віддуватися? – щиро дивується Комаровський.

Не треба примусово, треба – за гроші

Доволі цікаву позицію висловив Євген Комаровський і щодо примусової вакцинації.

Він запропонував страховим компаніям враховувати фактор вакцинації і відповідно до нього формувати вартість поліса за принципом: якщо щеплені, то поліс буде коштувати тисячу доларів рік, якщо ні – десять тисяч.

– Не хочеш робити щеплення – не треба. Але заплати нам стільки, щоб ми могли тебе лікувати потім. Хочеш хворіти? Заради бога! Тільки чому держава тебе має лікувати? – аргументує свою тезу лікар.

Чого чекати в найближчі місяці

– Тільки-но різко похолодає, буде ще більший стрибок захворюваності. Тому що люди зберуться всередині приміщень. Будемо ховати від 200 до 500 осіб на день в найближчі місяці, – дає прогноз Євген Комаровський.

На його думку, поліпшення ситуації слід очікувати на початку наступного року, після новорічних свят. Всі наступні хвилі вже не будуть такими страшними, як нинішня, оскільки до того часу багато людей буде вакциновано, багато перехворіють.

Однак наслідки того, що ми переживаємо сьогодні, будуть не менш жахливими. Українська система охорони здоров’я зіткнеться з валом захворювань, лікування яких затьмарив коронавірус.

– Валом повалять два роки нелікована онкологія, неоперовані виразки, запущені депресії, панічні розлади, діти з важким ожирінням, цукрові діабети другого типу, нервові стреси – це все на тлі обвалу психіатричної допомоги, – говорить Євген Комаровський.

Він висловив глибоке переконання, що до цього обвалу потрібно готуватися вже зараз, надаючи сімейним лікарям протоколи лікування депресій і синдрому панічних розладів.

Джерело: УП

Фото: Комаровський