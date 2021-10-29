Те, з чим сьогодні доводиться стикатися медикам відділення реанімації Львівської лікарні швидкої медичної допомоги, типово практично для всіх їхніх колег з інших лікарень та клінік України, в яких лікарі та медсестри відчайдушно намагаються врятувати пацієнтів з важким перебігом коронавірусної інфекції.

– На жаль, це вдається не завжди. І тоді нам доводиться виходити до родичів і дивлячись їм в очі повідомляти, що їхнього сина, доньки, мами, бабусі більше немає, – розповіла Фактам ICTV завідуюча відділенням реанімації Львівської ЛШМД Наталія Матолінець.

За її словами, з 82 пацієнтів, які сьогодні перебувають у відділенні, 49 – з коронавірусною інфекцією у важкій формі, що вимагає штучної вентиляції легень. Всі вони – невакциновані.

Стан цих людей настільки критичний, що медпрацівники повинні не те що щохвилини – щосекунди знаходиться поруч. Тому що варто лише відвернутися, як може статися непоправне.

Лікарі, медсестри, санітари працюють в режимі крайнього нервового, емоційного і фізичного напруження.

– Подивіться в мої і очі, і ви побачите в них біль всіх наших медиків, які сьогодні працюють на знос, на межі, буквально вириваючи людей з лап смерті, – не приховує свого відчаю завідуюча відділенням.

За словами Наталі Матолінець, Дельта-варіант коронавірусу дуже агресивний. У жертви він вибирає найбільш вразливих – дітей, людей похилого віку, майбутніх мам.

Так, наразі, серед пацієнтів реанімації – шість вагітних жінок. Одна з них – у вкрай важкому стані. Жінці 34 роки. Це її перша, довгоочікувана вагітність, яка настала в результаті штучного запліднення.

Лікар з непередаваним болем розповіла, як важко вмирають хворі, легені яких вірус буквально пожирає – стрімко, нещадно. Вони часто вмирають у свідомості, задихаючись, відчайдушно ловлячи ротом повітря.

– Я звертаюся до наших людей з проханням допомогти нам. Допомогти собі і своїм близьким. Вакцинуйтеся! Тому що ще трохи і настане повний колапс, коли ми вже нікому не зможемо допомогти, – закликає лікар.

Станом на ранок 29 жовтня, у відділенні реанімації Львівської ЛШМД перебували 43 пацієнти, 33 – на апараті ШВЛ. Десять людей з важкою формою коронавірусної інфекції померли. Всі вони свого часу відмовилися вакцинуватися від Covid-19.