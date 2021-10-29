Нині Київ готовий до погіршення епідситуації та посилення карантину.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив начальник ГУ Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан.

– Столиця готова до погіршення епідситуації та роботи в таких умовах, – зазначив Олег Рубан.

За його словами, заздалегідь підготували ліжка у лікарнях міста для хворих на коронавірус.

– Ми сьогодні спостерігаємо прогнозований підйом захворюваності. Було підготовлено понад 5,5 тис. ліжок, працюють сьогодні 30 мобільних груп з контролю, 45 вакцинальних пунктів, – додав він.

Під час посилення карантину у столиці бізнес зможе працювати лише за умови вакцинації працівників та контролю щеплень у відвідувачів.

За дотриманням цих норм стежитимуть мобільні бригади.

У Києві посилюють карантин з 1 листопада 2021 року. У столиці запроваджують низку обмежень, які стосуватимуться роботи бізнесу. Доступ до окремих закладів матимуть лише вакциновані особи за умови наявності сертифікату про вакцинацію.