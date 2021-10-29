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Койки в больницах и бригады по контролю – Рубан о готовности Киева к усилению карантина

29 октября 2021, 11:12 Людмила Грубнік
Койки в больницах и бригады по контролю – Рубан о готовности Киева к усилению карантина
Источник: Depositphotos

В настоящее время Киев готов к ухудшению эпидситуации и усилению карантина.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

– Столица готова к ухудшению эпидситуации и работе в таких условиях, – отметил Олег Рубан.

По его словам, заранее подготовили койки в больницах города для больных коронавирусом.

– Мы сегодня наблюдаем прогнозируемый подъем заболеваемости. Было подготовлено более 5,5 тыс. коек, работают сегодня 30 мобильных групп по контролю, 45 вакцинальных пунктов, — добавил он.

При усилении карантина в столице бизнес сможет работать только при вакцинации работников и контроле прививок у посетителей.

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За соблюдением этих норм будут следить мобильные бригады.

В Киеве ужесточают карантин с 1 ноября 2021 года. В столице вводится ряд ограничений, касающихся работы бизнеса. Доступ к отдельным учреждениям будут иметь только вакцинированные лица при наличии сертификата об иммунизации.

Источник
Україна 24
Теги
бізнес в Україні , Карантин , Коронавірус Covid-19 , Новини Києва , Олег Рубан
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