В настоящее время Киев готов к ухудшению эпидситуации и усилению карантина.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

– Столица готова к ухудшению эпидситуации и работе в таких условиях, – отметил Олег Рубан.

По его словам, заранее подготовили койки в больницах города для больных коронавирусом.

– Мы сегодня наблюдаем прогнозируемый подъем заболеваемости. Было подготовлено более 5,5 тыс. коек, работают сегодня 30 мобильных групп по контролю, 45 вакцинальных пунктов, — добавил он.

При усилении карантина в столице бизнес сможет работать только при вакцинации работников и контроле прививок у посетителей.

За соблюдением этих норм будут следить мобильные бригады.

В Киеве ужесточают карантин с 1 ноября 2021 года. В столице вводится ряд ограничений, касающихся работы бизнеса. Доступ к отдельным учреждениям будут иметь только вакцинированные лица при наличии сертификата об иммунизации.