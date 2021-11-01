Загальнонаціональне дослідження Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC) показує, що мРНК-вакцини від Covid-19 демонструють набагато більший імунітет, ніж антитіла, отримані внаслідок захворювання.

Вчені та експерти зібрали дані про більш ніж 201 тис. госпіталізацію в дев’яти штатах. Близько 7 тис. осіб відповідали критеріям цього дослідження.

Були проаналізовані статуси невакцинованих людей, у яких ПЛР-тест показав позитивний результат більш ніж за три місяці до госпіталізації з приводу Covid-19, а також люди, які отримали вакцини Pfizer або Moderna, у яких не був діагностований Covid-19 до того, як їх поклали в лікарню.

Дослідницька група виявила, що в цілому невакциновані дорослі з попередньою інфекцією Covid-19 були приблизно в п’ять разів частіше госпіталізовані, ніж ті, хто був вакцинований.

– Ці дані є переконливим доказом того, що вакцинація забезпечує кращий захист від Covid-19, ніж покладатися тільки на природний імунітет, – зазначив доктор медичних наук, професор сімейної медицини Шон Гранніс.

І додає, що на питання, чи слід вакцинуватися, якщо вже були інфіковані, – відповідь однозначно позитивна.

Аналіз даних також виявив, що відносно дорослих старше 65 років мРНК-вакцини майже в 20 разів більш ефективні в запобіганні госпіталізацій, ніж тільки попередня інфекція.

У дослідженні взяли участь автори з 10 штатів та 14 інститутів, включаючи державний сектор, дослідницькі, клінічні та академічні кола.

Результати дослідження узгоджуються з лабораторними доказами того, що мРНК-вакцини створюють високі рівні антитіл, тоді як у тих, хто одужує від коронавірусної інфекції, рівні антитіл різняться, особливо якщо у спостерігалися легкі симптоми або хвороба була безсимптомною.