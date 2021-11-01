Вчора, 31 жовтня, напередодні введення режиму червоної зони епідеміологічної небезпеки у зв’язку з різким зростанням кількості нових випадків захворюваності на коронавірусну інфекцію практично у всіх центрах вакцинації столиці утворилися величезні черги. У деяких охочих щепитися не витримували нерви.

Так, в соціальних мережах було розміщено відео, на якому видно, як біля входу в приміщення, де роблять щеплення від Covid-19, двоє чоловіків б’ються, повалившись на підлогу. А поруч дві жінки теж занадто емоційно з’ясовують стосунки, хапаючи одна одну за волосся.

Вакцинальний ажіотаж виник у зв’язку з введенням з 1 листопада 2021 року жорстких карантинних обмежень, подолати які кияни можуть тільки за наявності Сovid-сертифіката про повну вакцинацію, а також маючи негативний ПЛР-тест, який дійсний протягом 72 годин, або довідку від лікаря, що свідчить про перенесену коронавірусну інфекцію.

За наявності цих документів можна відвідувати:

торгово-розважальні центри;

заклади громадського харчування;

готелі;

установи та заклади соцзахисту;

спортзали, фітнес-центри;

ЦНАП, управління праці та соцзахисту, управління Пенсійного фонду;

проводити масові заходи.

Діти і підлітки відвідують ТРЦ та інші установи тільки з батьками, які повністю щеплені або мають негативний ПЛР-тест.