В течение недели с 25 по 31 октября 2021 года в Украине с коронавирусом госпитализировали 34 489 человек, из них почти все не были вакцинированы.

Согласно данным информационно-аналитической системы MedData, ни одной дозы вакцины не получили 32 130 пациентов или 93,2%.

Вакцинация от коронавируса спасает от тяжелых последствий болезни и необходимости направления в больницу.

Наилучшая защита появляется через 14 дней после получения второй дозы вещества против вируса.

Иммунизация защищает не только от “дикого” коронавируса, но и от более опасного штамма Дельта. В частности, Минздрав пишет, что у людей без прививки в 11 раз больший риск умереть от мутации в случае заражения.

В то же время в шесть раз больше риска вообще заболеть коронавирусом.

Поэтому граждан призывают сделать прививку от вируса и защитить свое здоровье и жизнь. Уколы можно получить бесплатно в больницах и в центрах массовой вакцинации.