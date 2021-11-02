Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Видео Новости

Ради индивидуальной защиты. Зачем нужна Covid-прививка

2 ноября 2021, 13:35 Людмила Грубнік
Ради индивидуальной защиты. Зачем нужна Covid-прививка
Источник: Depositphotos

Сейчас в Украине небольшое количество вакцинированных от коронавируса не дает возможности говорить о коллективном иммунитете, однако прививку сделать нужно, ведь она гарантирует индивидуальную защиту каждого человека.

Такой тезис озвучил бывший заместитель министра здравоохранения в 2016-2019 годах, один из соучредителей Украинского центра здравоохранения Павел Ковтонюк.

– Вакцинация нужна сейчас в первую очередь для индивидуальной защиты. Защиты себя от того, что даже если мы с Дельтой встретимся, переболеем в легкой форме или бессимптомно, — объяснил Павел Ковтонюк.

В целом же массовая иммунизация также обеспечивает коллективный иммунитет.

Но для этого нужно, чтобы большинство населения, 70-80%, получили прививки.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года.

С июля уколы могут сделать все граждане от 18 лет.

Читайте также:
больницаБыстрый рост, а затем спад. Когда в Украине улучшится Covid-ситуация

В октябре Минздрав разрешил прививать детей от 12 лет. Иммунизация спасает от осложнений в случае заболевания.

Источник: Сергей Костеж

Теги
Вакцинация , Коронавірус Covid-19
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка