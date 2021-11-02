Сейчас в Украине небольшое количество вакцинированных от коронавируса не дает возможности говорить о коллективном иммунитете, однако прививку сделать нужно, ведь она гарантирует индивидуальную защиту каждого человека.

Такой тезис озвучил бывший заместитель министра здравоохранения в 2016-2019 годах, один из соучредителей Украинского центра здравоохранения Павел Ковтонюк.

– Вакцинация нужна сейчас в первую очередь для индивидуальной защиты. Защиты себя от того, что даже если мы с Дельтой встретимся, переболеем в легкой форме или бессимптомно, — объяснил Павел Ковтонюк.

В целом же массовая иммунизация также обеспечивает коллективный иммунитет.

Но для этого нужно, чтобы большинство населения, 70-80%, получили прививки.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года.

С июля уколы могут сделать все граждане от 18 лет.

В октябре Минздрав разрешил прививать детей от 12 лет. Иммунизация спасает от осложнений в случае заболевания.

Источник: Сергей Костеж