Наразі в Україні мала кількість вакцинованих від коронавірусу не дає змоги говорити про колективний імунітет, проте щеплення зробити треба, адже воно гарантує індивідуальний захист кожної людини.

Таку тезу озвучив колишній заступник міністра охорони здоров’я у 2016-2019 роках, один із співзасновників Українського центру охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

– Вакцинація потрібна зараз в першу чергу для індивідуального захисту. Захисту себе від того, що навіть якщо ми з Дельтою зустрінемось, то перехворіємо у легкій формі або безсимптомно, – пояснив Павло Ковтонюк.

Загалом же масова імунізація також забезпечує колективний імунітет.

Але для цього треба, щоб більшість населення, 70-80%, отримали щеплення.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року.

З липня уколи можуть зробити всі громадяни від 18 років.

У жовтні МОЗ дозволив робити щеплення дітям від 12 років. Імунізація уберігає від ускладнень у разі захворювання.

Джерело: Сергій Костеж