Уже у листопаді в Україні варто очікувати піку осінньої хвилі коронавірусу.

Прогнозується досить швидке зростання показників.

Такий прогноз озвучив колишній заступник міністра охорони здоров’я у 2016-2019 роках, один із співзасновників Українського центру охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

– Як показує ситуація в інших країнах, хвиля Дельти дуже стрімко зростає і потім так само стрімко спадає. Тобто ми бачитимемо швидкий, швидкий, швидкий ріст десь до, напевно, першої половини листопада. Після цього піде спад. Це залежатиме від того, як ефективно ми організуємо протидію цій хвилі, – пояснив Павло Ковтонюк.

Нині ж Україна перетворюється на світового лідера за рівнем захворюваності.

– Ми у Європі вже одні з перших і у світі стаємо вже одні з перших. Тобто спалах значний, і він далі буде посилюватися, – додав він.

Через це лікарні наразі переповнені, і надалі залишатимуться такими.

Станом на 2 листопада в Україні виявили майже 20 тис. нових випадків коронавірусу. Найбільший показник з початку пандемії – понад 26 тис.

Джерело: Сергій Костеж