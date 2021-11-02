Україна повною мірою відчує наслідки осінньої хвилі коронавірусу, спричиненої штамом Дельта.

Про це повідомив колишній заступник міністра охорони здоров’я у 2016-2019 роках, один із співзасновників Українського центру охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

– Ми цю хвилю коронавірусу з варіантом Дельта отримаємо, скажімо так, за повною програмою. І ми переживемо всі її жахи, на жаль, – зазначив Павло Ковтонюк.

За його словами, штам Дельта небезпечніший та провокує важчий перебіг захворювання у хворих.

– Дельта небезпечніша двома речами. По-перше, вона передається у два-три рази швидше… По-друге, спричиняє більш тяжкий перебіг хвороби, тобто люди, які, наприклад, минулого року могли перенести той штам доволі легко, цього року ризикують перенести його важче, – додав він.

Крім того, у групі ризику опинилися не лише люди старшого віку, а й молодь та навіть діти.

– Більше молодих людей хворіє, більше дітей хворіє. Тобто він починає зачіпати ті категорії людей, які раніше, як ми вважали, перебувають у безпеці, – пояснює Павло Ковтонюк.

Саме тому в України немає іншого варіанту, як посилити карантин та вакцинувати від коронавірусу громадян.

Джерело: Сергій Костеж