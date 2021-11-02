Украина в полной мере ощутит последствия осенней волны коронавируса, вызванной штаммом Дельта.

Об этом сообщил бывший замминистра здравоохранения в 2016-2019 годах, один из соучредителей Украинского центра здравоохранения Павел Ковтонюк.

– Мы эту волну коронавируса с вариантом Дельта получим, скажем так, по полной программе. И мы переживем все ее ужасы, к сожалению, – отметил Павел Ковтонюк.

По его словам, штамм Дельта опаснее и вызывает более тяжелое течение заболевания у больных.

— Дельта более опасна двумя вещами. Во-первых, она передается в два-три раза быстрее… Во-вторых, вызывает более тяжелое течение болезни, то есть люди, которые, например, в прошлом году могли перенести тот штамм довольно легко, в этом году рискуют перенести его тяжелее, — добавил он.

Кроме того, в группе риска оказались не только люди постарше, но и молодежь и даже дети.

— Больше молодых людей болеет, больше детей болеет. То есть, он начинает затрагивать те категории людей, которые раньше, как мы считали, находятся в безопасности, — объясняет Павел Ковтонюк.

Поэтому у Украины нет другого варианта, как усилить карантин и вакцинировать от коронавируса граждан.

Источник: Сергей Костеж