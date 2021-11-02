Уже в ноябре в Украине следует ожидать пика осенней волны коронавируса.

Прогнозируется достаточно быстрое увеличение показателей.

Такой прогноз озвучил бывший заместитель министра здравоохранения в 2016-2019 годах, один из соучредителей Украинского центра здравоохранения Павел Ковтонюк.

– Как показывает ситуация в других странах, волна Дельты очень стремительно растет и потом так же стремительно падает. То есть мы будем видеть быстрый, быстрый, быстрый рост где-то до, наверное, первой половины ноября. После этого последует спад. Это будет зависеть от того, как эффективно мы организуем противодействие этой волне, – пояснил Павел Ковтонюк.

Сейчас Украина превращается в мирового лидера по уровню заболеваемости.

— Мы в Европе уже одни из первых и в мире становимся уже одни из первых. То есть вспышка значительна, и она дальше будет усиливаться, — добавил он.

Поэтому больницы сейчас переполнены, и в дальнейшем будут оставаться такими.

По состоянию на 2 ноября в Украине выявили почти 20 тыс. новых случаев коронавируса. Наибольший показатель с начала пандемии – более 26 тыс.

Источник: Сергей Костеж