В Днепре ни один пациент, который вакцинировался от коронавируса, но заболел и находился в медучреждении, не умер от Covid-19.

Об этом сообщил главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко во время брифинга. По его словам, всего восемь вакцинированных от коронавируса пациентов попали в больницу и успешно переболели.

Специалист рассказал, в течение октября в медучреждении родилось 20 малышей от женщин, у которых была тяжелая форма коронавируса. Дети тоже были инфицированы и переносили пневмонию, но обошлось без летальных исходов.

Сейчас в больнице находится 202 пациента, из них 35 — в реанимации в тяжелом и критическом состоянии. За последнюю ночь почти 3 тонны кислорода ушло на поддержку этих больных.

Кроме того, в больницу госпитализируют больных из Донецкой и Полтавской областей.

По состоянию на 2 ноября в Днепропетровской области 1 621 новый случай коронавируса. За сутки умерли от осложнений 33 человека, а выздоровевших — 406.

Всего в течение недели с 25 по 31 октября 2021 года в Украине с коронавирусом госпитализировали 34 489 человек, из них почти все не были вакцинированы.

По данным Минздрава, люди без прививки имеют в 11 раз больший риск умереть от мутации в случае заражения. В то же время в шесть раз больше риск вообще заболеть коронавирусом. Поэтому врачи советуют вакцинироваться от Covid-19, чтобы защитить свое здоровье. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Сергей Рыженко