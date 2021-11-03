В Украине каждый третий взрослый уже вакцинировался от коронавируса по крайней мере одной дозой. А каждый четвертый взрослый украинец прошел полный курс иммунизации.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 3 ноября. По его словам, Украина вышла на 250 тыс. прививок в среднем за сутки.

— Ожидаем, что в течение ближайших двух недель спрос на вакцинацию второй дозой вырастет вдвое и имеем надежду, что и спрос на первую дозу не уменьшится, — отметил министр.

Чтобы обеспечить спрос на вакцинацию, до конца этой недели в страну должно поступить 2 млн 930 тыс. доз препарата Moderna от глобальной инициативы Covax.

Ляшко утверждает, что с начала вакцинальной кампании на территорию страны было поставлено более 26 млн доз вакцины. На остатках сейчас есть 7,5 млн доз.

За сутки, 2 ноября, в Украине вакцинировались от коронавируса 310 439 человек. Одну дозу получили 229 100 человек, полностью иммунизированы — 81 339 человек.

Больше всего прививок двумя дозами осуществили в Днепропетровской (9 059), Одесской (6 161), Львовской (5 420), Харьковской (5 464) областях и г. Киев (6 644). А меньше всего людей получили прививку в Луганской (1 470), Черновицкой (1146) и Закарпатской (1 355) областях.

От начала вакцинальной кампании привито 10 682 752 человека, из них получили одну дозу – 10 682 750 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 596 587 человек.