В Україні кожен третій дорослий вже вакцинувався від коронавірусу принаймні однією дозою. А кожен четвертий дорослий українець пройшов повний курс імунізації.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 3 листопада. За його словами, Україна вийшла на 250 тис. щеплень в середньому за добу.

– Очікуємо, що впродовж найближчих двох тижнів попит на вакцинацію другою дозою зросте вдвічі та маємо надію, що і попит на першу дозу не зменшиться, – зазначив міністр.

Щоб забезпечити попит на вакцинацію, до кінця цього тижня у країну має надійти 2 млн 930 тис. доз препарату Moderna від глобальної ініціативи Covax.

Ляшко стверджує, що від початку вакцинальної кампанії на територію країни було поставлено понад 26 млн доз вакцини. На залишках зараз є 7,5 млн доз.

За добу, 2 листопада, в Україні вакцинувалися від коронавірусу 310 439 людей. Одну дозу отримали 229 100 людей, повністю імунізовані – 81 339 людей.

Найбільше щеплень двома дозами здійснили у Дніпропетровській (9 059), Одеській (6 161), Львівській (5 420), Харківській (5 464) областях та м. Київ (6 644). А найменше людей отримали щеплення в Луганській (1 470), Чернівецькій (1146) та Закарпатській (1 355) областях.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 682 752 людини, з них отримали одну дозу – 10 682 750 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 596 587 людей.