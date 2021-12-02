В Італії схвалили вакцинацію від коронавірусу для дітей від п’яти до 11 років.

Дозвіл видало італійське агентство з ліків (AIFA).

Неповнолітнім вводитимуть вакцину виробництва Pfizer та BioNTech з інтервалом три тижні між першою і другою дозами.

Для проведення вакцинальної кампанії серед дітей створять 78 спеціальних центрів.

В них працюватимуть не лише педіатри та медсестри, а й аніматори.

Вакцинація від коронавірусу триває у світі уже майже рік – з грудня 2020 року. Спочатку щеплення робили лікарям, вчителям та іншим людям, які перебувають у групі ризику. Пізніше імунізуватися змогли всі дорослі.

Щодо дітей, то спочатку почали вакцинувати школярів від 12 до 18 років. Потім уколи почали робити дітям середнього та молодшого шкільного віку. Імунізація триває у США, Ізраїлі, ОАЕ.

Про щеплення дітей до п’яти років поки не йдеться. Наразі фахівці не перевірили ефективність препарату для представників цієї вікової категорії.

Джерело: ANSA