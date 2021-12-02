Нині в Україні людям роблять щеплення від коронавірусу в лікарнях, у центрах масової вакцинації, у мобільних пунктах. Водночас виникає запитання – чи безпечно це робити у ТРЦ, на вокзалах та в інших непередбачених для цього приміщеннях.

На нього відповів лікар Євген Комаровський.

– Там, де людині роблять щеплення, мають бути можливості надання невідкладної допомоги у разі виникнення гострої алергічної реакції. Вона здебільшого вимагає двох препаратів – гормону (того ж дексаметазону) та адреналіну. Там, де людей щеплять, це є. І лікарі знають, які препарати потрібно вводити у разі виникнення гострої алергічної реакції. За цією логікою людину можна щепити будь-де – в автобусі, у трамваї, у торговому центрі, – каже Євген Комаровський.

Водночас у процесі вакцинації, особливо в умовах епідемії, треба дотримуватися елементарних протиепідемічних норм.

– Ситуація, коли у розпал пандемії ми бачимо у закритому приміщенні натовп людей, які беруть участь у бійці, особливо коли у цьому приміщенні ніхто не контролює параметри повітря, рівень СО2, температуру та вологість, є неприпустимою. Це помилка, – додав експерт.

Євген Комаровський пояснив, у яких приміщеннях в ідеалі варто проводити вакцинацію від коронавірусу.

– У кожному місті є величезна кількість закритих закладів із величезними залами. Нам потрібні сучасні будівлі, де є припливно-витяжна вентиляція. Там має висіти датчик СО2, має бути розмітка кожні два метри, а також бути присутніми люди, які це контролюють, – підсумував лікар.

Бажано робити це за чітким записом, щоб уникнути скупчення людей. Якщо є можливість, громадяни мають очікувати своєї черги на вакцинацію від коронавірусу на вулиці, на свіжому повітрі.

Джерело: Лікар Комаровський