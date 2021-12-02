Вакцинація від коронавірусу буде щорічною. Повторне щеплення потрібно буде вводити людям протягом багатьох років.

Такий прогноз озвучив генеральний директор компанії Pfizer Альберт Бурла.

Він також повідомив, що компанія-розробник вакцини вже оновила свій препарат під штами Бета та Дельта, які вперше виявили у Південній Африці та Індії відповідно.

Наразі фахівці працюють над тим, щоб адаптувати вакцину під новий варіант Омікрон, який зафіксували наприкінці листопада 2021 року у ПАР.

Цей процес може тривати близько трьох місяців, уточнив гендиректор Pfizer.

Також він додав, що компанія й надалі працюватиме над вакциною – удосконаленням речовини та створенням достатньої кількості доз, щоб у 2022 році не було дефіциту.

Вакцинація від коронавірусу триває у світі з грудня 2020 року. Наразі імунізують навіть дітей, у низці країн щеплення роблять малюкам від 5 років. В Україні вакцину дозволили вводити підліткам від 12 років.