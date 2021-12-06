С понедельника, 6 декабря 2021 года, в Украине начинают действовать новые правила карантина, которые регулируют посещение украинцами общественных мест, в частности кафе, ресторанов, спортзалов, гостиниц, кинотеатров.

В Минздраве напомнили о необходимости иметь с собой Covid-документы.

Желтая зона – какие правила

В регионах, находящихся в этом уровне эпидопасности, открытыми могут быть только общественные заведения, где все сотрудники получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса (желтый сертификат), имеют отрицательный ПЦР-тест или справку о выздоровлении.

Посещать их могут граждане, которые могут показать один из этих документов.

В то же время как работникам, так и посетителям нужно готовиться к обязательным проверкам сертификатов, тестов и справок.

Красный уровень – о чем нужно помнить

В населенных пунктах красной зоны сотрудники заведений и посетители должны получить две прививки от коронавируса и продемонстрировать зеленый сертификат или международное свидетельство о вакцинации. Одна доза не позволит работать или посетить общественное место.

Однако отрицательный и справка об выздоровлении будут действовать в обоих уровнях эпидопасности.

Для владельцев желтого сертификата следует помнить, что срок его действия сокращен до 30 дней.

В начале декабря в Украине фиксируется улучшение ситуации с коронавирусом. Однако это может измениться из-за риска распространения штамма Омикрон.