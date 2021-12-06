Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтемы Видео
Новини

В красной зоне эпидемической опасности – 19 областей Украины

6 декабря 2021, 09:46
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
карантин
Источник: Depositphotos

По состоянию на понедельник, 6 декабря, суточный прирост новых случаев Covid-19 в Украине показал менее 5 тыс. человек. Согласно данным МОЗ, показателям красной зоны соответствуют 19 областей Украины.

Таким образом, в оранжевой зоне находится только одна область – Полтавская.

В желтой зоне – пять областей: Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая. Здесь самые низкие в Украине показатели уровня заболеваемости.

Читайте также:
депресияЭпидситуация значительно лучше. В Украине за сутки выявили 4 478 случаев Covid-19

Красный уровень эпидопасности является наивысшим: он свидетельствует о том, что ситуация с Covid-19 в регионе достигла критических показателей, что может привести к введению чрезвычайных карантинных мер.

Напомним, что Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 декабря 2021 года. Также в стране продлен режим чрезвычайной ситуации.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ , статистика , Украина
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка