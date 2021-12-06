По состоянию на понедельник, 6 декабря, суточный прирост новых случаев Covid-19 в Украине показал менее 5 тыс. человек. Согласно данным МОЗ, показателям красной зоны соответствуют 19 областей Украины.

Таким образом, в оранжевой зоне находится только одна область – Полтавская.

В желтой зоне – пять областей: Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая. Здесь самые низкие в Украине показатели уровня заболеваемости.

Красный уровень эпидопасности является наивысшим: он свидетельствует о том, что ситуация с Covid-19 в регионе достигла критических показателей, что может привести к введению чрезвычайных карантинных мер.

Напомним, что Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 декабря 2021 года. Также в стране продлен режим чрезвычайной ситуации.