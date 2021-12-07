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Чи загрожує Омікрон Україні – експерт KSE озвучив позицію

7 Грудня 2021, 12:55
Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я
штам Омікрон
Джерело: Depositphotos

Новий штам коронавірусу Омікрон поки що не загрожує Україні та світу загалом, оскільки він недостатньо вивчений.

Таку думку висловив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

– Омікрон залишається потенційною загрозою. Ключове слово “потенційною”, бо він ще не досліджений… Поки що можемо говорити про потенційну загрозу, але поки що не називаємо цей варіант коронавірусу загрозою для світу та для України, – уточнив Юрій Ганиченко.

За його словами, вже було озвучено різні думки щодо того, чи є цей варіант більш небезпечним. Проте варто чекати на результати досліджень.

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Штам коронавірусу Омікрон вперше виявили у ПАР наприкінці листопада 2021 року. Там фіксувалося погіршення епідситуації. Пізніше мутація поширилася іншими країнами світу, в Україні поки що офіційно не підтвердили жодного випадку зараження.

За попередніми даними, варіант має багато мутацій, проте поки що невідомо, як це впливає на його властивості поширюватися і впливати на перебіг захворювання у людини.

Джерело: Kyiv School of Economics

Теги
Коронавірус Covid-19 , Омікрон , прогноз , Штам Омікрон
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