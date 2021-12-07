Новий штам коронавірусу Омікрон поки що не загрожує Україні та світу загалом, оскільки він недостатньо вивчений.

Таку думку висловив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

– Омікрон залишається потенційною загрозою. Ключове слово “потенційною”, бо він ще не досліджений… Поки що можемо говорити про потенційну загрозу, але поки що не називаємо цей варіант коронавірусу загрозою для світу та для України, – уточнив Юрій Ганиченко.

За його словами, вже було озвучено різні думки щодо того, чи є цей варіант більш небезпечним. Проте варто чекати на результати досліджень.

Штам коронавірусу Омікрон вперше виявили у ПАР наприкінці листопада 2021 року. Там фіксувалося погіршення епідситуації. Пізніше мутація поширилася іншими країнами світу, в Україні поки що офіційно не підтвердили жодного випадку зараження.

За попередніми даними, варіант має багато мутацій, проте поки що невідомо, як це впливає на його властивості поширюватися і впливати на перебіг захворювання у людини.

Джерело: Kyiv School of Economics