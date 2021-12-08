Фахівці перевірили ефективність вакцини проти коронавірусу виробництва Pfizer та BioNTech проти нового штаму Омікрон.

Дослідження проводилися в Південно-Африканській Республіці, де вперше виявили мутацію, і показали, що препарат може бути у 40 разів менш ефективним проти неї, проте певний рівень захисту все ж таки є.

– Попри те, що його здатність вислизати від вакцинних антитіл є значною, вона не повна, і це хороші новини, – уточнив вірусолог з Африканського науково-дослідного інституту охорони здоров’я Алекс Сігал.

Це дає змогу припустити, що бустерні дози все ж таки принесуть користь і покращать опірність організму новому варіанту.

Хоча Омікрон продемонстрував високу здатність обходити імунний захист.

– Його здатність вислизати від вакцини була у 5-10 разів кращою, ніж у варіанта Бета, – додають дослідники.

Проте дослідження поки що не можна вважати повним. Науковці вивчили штучно вирощений штам коронавірусу Омікрон, в експерименті використали зразки крові лише 12 вакцинованих людей.

Дослідники планують й надалі займатися цим питанням.

Джерело: Sky News