Від штаму коронавірусу Омікрон можуть захистити три дози вакцини від коронавірусу Pfizer.

Згідно з результатами нового дослідження, проведеного компанією-розробником, двох щеплень може бути недостатньо.

– Двох доз вакцини може бути недостатньо для захисту від зараження Омікроном, – заявили представники Pfizer.

За їхніми словами, у біоматеріалах тих, хто отримав лише два уколи, у середньому спостерігалося 25-кратне зниження антитіл проти нової мутації.

Водночас третя доза забезпечує аналогічний рівень нейтралізуючих антитіл до Омікрону, який можна порівняти із захистом від двох доз проти “дикого” вірусу.

Штам коронавірусу Омікрон вперше виявили наприкінці листопада у ПАР. У науковців викликало занепокоєння те, що він має значну кількість мутацій.

Через це він може протистояти вже створеним вакцинам. Наразі фахівці проводять дослідження, аби встановити, які ускладнення викликає зараження вірусом та його спроможність обходити захист, створений вакцинами.

Джерело: NBC