Онкохворим варто бути вкрай обережними з коронавірусом.

МОЗ озвучило рекомендації для цієї категорії населення.

Як вберегтися від коронавірусу:

вчасно вакцинуватися, щеплення врятує від тяжких наслідків та смерті у разі зараження;

під час появи симптомів захворювання, навіть найлегших, одразу звертатися до сімейного лікаря, особливо це стосується тих, хто отримує курс хіміотерапії, у них ризик госпіталізації зростає;

постійно слідкувати за температурою тіла, у разі підвищення до показника понад 38 ºC одразу телефонувати сімейному лікареві;

носити маску в громадських місцях, вона має прикривати ніс та рот;

часто мити руки з милом, користуватися антисептиком;

уникати скупчень людей та приміщень з поганою вентиляцією;

під час перебування у громадських місцях дотримуватися соціальної дистанції;

робити запас необхідних ліків наперед, що допоможе мінімізувати візити до лікарні та аптеки.

Також важливо напередодні візиту до лікаря зв’язатися з ним, щоб уточнити, чи зможе він вас прийняти.

Це допоможе уникнути перебування у черзі та зайвого контакту з іншими людьми.

В Україні поки що фіксується незначне поліпшення ситуації з коронавірусом, однак робити висновки нині зарано, адже все може змінити новий штам Омікрон, який ще офіційно не підтвердили на території країни.