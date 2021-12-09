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Онкологія та Covid-19. Як людям з раком уберегтися від коронавірусу

9 Грудня 2021, 09:38
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
коронавірус,
Джерело: Depositphotos

Онкохворим варто бути вкрай обережними з коронавірусом.

МОЗ озвучило рекомендації для цієї категорії населення.

Як вберегтися від коронавірусу:

  • вчасно вакцинуватися, щеплення врятує від тяжких наслідків та смерті у разі зараження;
  • під час появи симптомів захворювання, навіть найлегших, одразу звертатися до сімейного лікаря, особливо це стосується тих, хто отримує курс хіміотерапії, у них ризик госпіталізації зростає;
  • постійно слідкувати за температурою тіла, у разі підвищення до показника понад 38 ºC одразу телефонувати сімейному лікареві;
  • носити маску в громадських місцях, вона має прикривати ніс та рот;
  • часто мити руки з милом, користуватися антисептиком;
  • уникати скупчень людей та приміщень з поганою вентиляцією;
  • під час перебування у громадських місцях дотримуватися соціальної дистанції;
  • робити запас необхідних ліків наперед, що допоможе мінімізувати візити до лікарні та аптеки.
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Також важливо напередодні візиту до лікаря зв’язатися з ним, щоб уточнити, чи зможе він вас прийняти.

Це допоможе уникнути перебування у черзі та зайвого контакту з іншими людьми.

В Україні поки що фіксується незначне поліпшення ситуації з коронавірусом, однак робити висновки нині зарано, адже все може змінити новий штам Омікрон, який ще офіційно не підтвердили на території країни.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , Онкологія , Поради
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