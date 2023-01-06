Кожна жінка повинна раз або двічі на рік відвідувати гінеколога. Профілактичний огляд у гінеколога дає змогу уникнути різноманітних захворювань та є важливою передумовою здорового майбутнього жінки.
Факти ICTV зʼясували, коли краще відвідувати лікаря та як підготуватися до прийому.
Коли йти до гінеколога: до чи після місячних
У медичному центрі Васеда зазначають, що профілактичний огляд у лікаря варто призначати у першій фазі циклу, на 8-12 день після закінчення менструації.
– За два-три дні до прийому варто відмовитись від таблеток, спринцювань та статевого життя. Якщо ви хворієте та приймаєте антибіотики або противірусні препарати, скажіть про це лікареві, – зазначають у медцентрі.
Річ у тім, що хімічні препарати можуть дещо викривити результати аналізів.
Також у медцентрі Васеда радять жінкам не перестаратися з гігієнічними процедурами перед візитом.
– Достатньо тільки підмитися зовні, вагінальний душ робити не потрібно. Інакше аналіз мазка на мікрофлору буде спотворений, – кажуть у медцентрі.
Як підготуватися до візиту у гінеколога
Звісно, жінка повинна підмитися. Також не варто приходити до гінеколога у брудній білизні.
Особливих процесів підготовки до візиту лікаря немає, втім, у медцентрі Васеда зазначають, щоб візит до гінеколога проходив без зайвих хвилювань та не викликав стресу, кожній жінці варто знайти свого постійного лікаря.
– Приготуйтеся на першому прийомі відповісти на багато запитань: початок першої менструації, дата останньої менструації, характер та тривалість менструальних виділень, початок статевого життя, кількість статевих партнерів, метод запобігання, перенесені і наявні захворювання, вагітності, пологи та аборти, – радять жінкам у медцентрі.
Про усі ці моменти гінеколог може вас запитати, щоби зʼясувати особливості жіночого організму.
Коли потрібно йти до гінеколога
- Один-два рази на рік на профілактичний огляд, за умови, що вас нічого не бентежить.
- Коли плануєте вагітність.
- Якщо маєте неприємні відчуття, збій циклу, нехарактерні та незвичні виділення.
- Якщо менструації немає понад три місяці.
- Під час вагітності.
- Якщо під час менструації відчуваєте сильний біль, виділення рясні та тривають понад шість днів.
- Якщо відчуваєте печіння та свербіж у статевих органах.
- Зʼявилося печіння та біль під час сечовипускання.
- Неприємні відчуття у грудях.
- Якщо хочете підібрати засоби інтимної гігієни.
Насправді причин може бути безліч. Тому лікарі наполягають, щоби жінки відвідували гінеколога регулярно, а не тоді, коли хвороба вже почала прогресувати!
Важливо додати, що саме від своєчасного виявлення та лікування певного захворювання залежить загальний стан та здоровʼя жінки.
Джерело: Медичний центр Васеда