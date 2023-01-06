Кожна жінка повинна раз або двічі на рік відвідувати гінеколога. Профілактичний огляд у гінеколога дає змогу уникнути різноманітних захворювань та є важливою передумовою здорового майбутнього жінки.

Факти ICTV зʼясували, коли краще відвідувати лікаря та як підготуватися до прийому.

Коли йти до гінеколога: до чи після місячних

У медичному центрі Васеда зазначають, що профілактичний огляд у лікаря варто призначати у першій фазі циклу, на 8-12 день після закінчення менструації.

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– За два-три дні до прийому варто відмовитись від таблеток, спринцювань та статевого життя. Якщо ви хворієте та приймаєте антибіотики або противірусні препарати, скажіть про це лікареві, – зазначають у медцентрі.

Річ у тім, що хімічні препарати можуть дещо викривити результати аналізів.

Також у медцентрі Васеда радять жінкам не перестаратися з гігієнічними процедурами перед візитом.

– Достатньо тільки підмитися зовні, вагінальний душ робити не потрібно. Інакше аналіз мазка на мікрофлору буде спотворений, – кажуть у медцентрі.

Як підготуватися до візиту у гінеколога

Звісно, жінка повинна підмитися. Також не варто приходити до гінеколога у брудній білизні.

Особливих процесів підготовки до візиту лікаря немає, втім, у медцентрі Васеда зазначають, щоб візит до гінеколога проходив без зайвих хвилювань та не викликав стресу, кожній жінці варто знайти свого постійного лікаря.

– Приготуйтеся на першому прийомі відповісти на багато запитань: початок першої менструації, дата останньої менструації, характер та тривалість менструальних виділень, початок статевого життя, кількість статевих партнерів, метод запобігання, перенесені і наявні захворювання, вагітності, пологи та аборти, – радять жінкам у медцентрі.

Про усі ці моменти гінеколог може вас запитати, щоби зʼясувати особливості жіночого організму.

Коли потрібно йти до гінеколога

Один-два рази на рік на профілактичний огляд, за умови, що вас нічого не бентежить.

на профілактичний огляд, за умови, що вас нічого не бентежить. Коли плануєте вагітність.

Якщо маєте неприємні відчуття, збій циклу, нехарактерні та незвичні виділення.

Якщо менструації немає понад три місяці.

Під час вагітності.

Якщо під час менструації відчуваєте сильний біль, виділення рясні та тривають понад шість днів.

Якщо відчуваєте печіння та свербіж у статевих органах.

Зʼявилося печіння та біль під час сечовипускання.

Неприємні відчуття у грудях.

Якщо хочете підібрати засоби інтимної гігієни.

Насправді причин може бути безліч. Тому лікарі наполягають, щоби жінки відвідували гінеколога регулярно, а не тоді, коли хвороба вже почала прогресувати!

Важливо додати, що саме від своєчасного виявлення та лікування певного захворювання залежить загальний стан та здоровʼя жінки.

Джерело: Медичний центр Васеда