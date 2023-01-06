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Коли йти до гінеколога та як підготуватися до візиту – поради

6 Січня 2023, 12:12
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
гінеколог

Кожна жінка повинна раз або двічі на рік відвідувати гінеколога. Профілактичний огляд у гінеколога дає змогу уникнути різноманітних захворювань та є важливою передумовою здорового майбутнього жінки.

Факти ICTV зʼясували, коли краще відвідувати лікаря та як підготуватися до прийому.

Коли йти до гінеколога: до чи після місячних

У медичному центрі Васеда зазначають, що профілактичний огляд у лікаря варто призначати у першій фазі циклу, на 8-12 день після закінчення менструації.

Зараз дивляться

– За два-три дні до прийому варто відмовитись від таблеток, спринцювань та статевого життя. Якщо ви хворієте та приймаєте антибіотики або противірусні препарати, скажіть про це лікареві, – зазначають у медцентрі.

Річ у тім, що хімічні препарати можуть дещо викривити результати аналізів.

Також у медцентрі Васеда радять жінкам не перестаратися з гігієнічними процедурами перед візитом.

– Достатньо тільки підмитися зовні, вагінальний душ робити не потрібно. Інакше аналіз мазка на мікрофлору буде спотворений, – кажуть у медцентрі.

Як підготуватися до візиту у гінеколога

Звісно, жінка повинна підмитися. Також не варто приходити до гінеколога у брудній білизні.

Особливих процесів підготовки до візиту лікаря немає, втім, у медцентрі Васеда зазначають, щоб візит до гінеколога проходив без зайвих хвилювань та не викликав стресу, кожній жінці варто знайти свого постійного лікаря.

– Приготуйтеся на першому прийомі відповісти на багато запитань: початок першої менструації, дата останньої менструації, характер та тривалість менструальних виділень, початок статевого життя, кількість статевих партнерів, метод запобігання, перенесені і наявні захворювання, вагітності, пологи та аборти, – радять жінкам у медцентрі.

Про усі ці моменти гінеколог може вас запитати, щоби зʼясувати особливості жіночого організму.

Коли потрібно йти до гінеколога

  • Один-два рази на рік на профілактичний огляд, за умови, що вас нічого не бентежить.
  • Коли плануєте вагітність.
  • Якщо маєте неприємні відчуття, збій циклу, нехарактерні та незвичні виділення.
  • Якщо менструації немає понад три місяці.
  • Під час вагітності.
  • Якщо під час менструації відчуваєте сильний біль, виділення рясні та тривають понад шість днів.
  • Якщо відчуваєте печіння та свербіж у статевих органах.
  • Зʼявилося печіння та біль під час сечовипускання.
  • Неприємні відчуття у грудях.
  • Якщо хочете підібрати засоби інтимної гігієни.

Насправді причин може бути безліч. Тому лікарі наполягають, щоби жінки відвідували гінеколога регулярно, а не тоді, коли хвороба вже почала прогресувати!

Важливо додати, що саме від своєчасного виявлення та лікування певного захворювання залежить загальний стан та здоровʼя жінки.

Джерело: Медичний центр Васеда

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