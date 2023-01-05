Чорні цятки – неприємні маленькі плямки, які завжди живуть на нашому обличчі. Вони неабияк псують настрій жінкам, оскільки мають неестетичний вигляд та псують стан шкіри.

Насправді більшість косметологів зазначають, що чорні цятки – це відкриті комедони, які є одним з проявів акне. Позбутися їх у домашніх умовах майже неможливо, проте їх можна зменшити та зробити менш помітними.

Як позбутися чорних цяток на обличчі за один день, дізнавалися Факти ICTV.

Зараз дивляться

Чому зʼявляються чорні цятки

Перш ніж переходити до процесу видалення чорних цяток, варто розуміти причину їх виникнення. Лікар-косметолог Катерина Бойко зазначає, що причин чорних цяток може бути безліч. Серед найпопулярніших:

неправильно підібрані косметологічні засоби (креми, гелі, сироватки);

неправильне очищення шкіри;

довготривала дія сонячних променів;

використання щільних, жирних тональних кремів;

гормональний дисбаланс (високий рівень тестостерону, підвищує активність сальних залоз);

неправильний раціон (продукти, які містять велику кількість холестерину, вуглеводів, цукру);

неякісний догляд за шкірою.

– Причини появи чорних цяток можуть бути різними, адже залежать від кожного окремого випадку. Лише лікар-косметолог чи дерматолог зможе обстежити пацієнта, поставити чіткий діагноз та порекомендувати відповідний догляд, – каже Бойко.

Як позбутися проблеми за один день

Якщо у вас завтра важлива подія, де потрібно виглядати на всі 100%, а на обличчі видніються чорні цятки, ви можете спробувати зменшити їх та зробити непомітними.

– За один день позбутися чорних цяток просто неможливо! Хіба що в кабінеті косметолога на процедурі очищення. І то, таку процедуру потрібно робити за певним графіком, аби був результат, – зазначає косметолог.

За словами лікаря, якщо говорити про домашній догляд, то тут у пригоді стануть засоби, які мають у своєму складі кислоти та ензими в 1-5%. Вони допоможуть зменшити кількість чорних цяток та зробити їх непомітними.

Також двічі чи тричі на тиждень треба використовувати засоби для глибокого очищення пор, м’які пілінги та скраби.

Проте усі ці способи розраховані на тривалий догляд, який принесе помітний результат за кілька тижнів, а то й місяців.

Щоб результат був помітний вже за кілька годин, варто використовувати маски, які глибоко очищають обличчя та вибілюють шкіру.

– Маски навряд чи позбавлять вас від чорних цяток, однак вони зможуть освітлити шкіру та зробити запалення непомітними, – каже косметолог.

Бойко радить маску з дріжджів. Для жирної шкіри варто розбавити дріжджі з розчином перекису водню, а для сухої – з кефіром.

Вам знадобиться:

дріжджі – 1 ст. л;

кефір або перекис.

Змішайте інгредієнти. Консистенція має бути як у звичайної магазинної маски.

Нанесіть маску косметичним пензликом по масажних лініях та залиште на 15 хв.

Такий спосіб допоможе освітлити шкіру, відповідно, ваші чорні цятки стануть менш помітними. Через 15-20 хв після маски нанесіть на обличчя зволожувальний крем, базу під макіяж, і можете починати фарбуватися.

Також можна спробувати маску з вугіллям. Чорна маска готується з чорного активованого вугілля та желатину.

– Завдяки його абсорбувальним властивостям увесь бруд зі шкіри знімається разом з маскою, однак ця маска так само не видалить комедонів, – каже косметолог.

Для приготування вам знадобиться:

таблетоване чорне вугілля;

косметична глина;

желатин.

Приготування: спершу подрібніть кілька таблеток вугілля. У вас має вийти порошок. Зʼєднайте вугілля з глиною та желатином у рівних частинах. Очистіть шкіру обличчя та нанесіть маску на 15 хв. Чорна маска також глибоко очистить шкіру та зменшить чорні цятки.

– Памʼятайте, що косметологи не рекомендують використовувати домашні способи очищення, тому, якщо після нанесення маски у вас почалось печіння чи інші неприємні відчуття, одразу змивайте засіб з обличчя, – застерігає косметолог.

Також можна спробувати зробити домашній пілінг. Лікар-косметолог Марія Маліхова зазначає, що найважливіше підібрати пілінг під тип та стан шкіри, тому краще проконсультуватись із косметологом.

– Не поспішайте одразу братися до високих відсотків кислот, розпочніть з ензимів (найвідоміші ензими – папаїн та бромелайн). Вони підходять для усіх типів шкіри, навіть, якщо ви володарка чутливої шкіри, – зазначає Маліхова.

Косметолог додає, що можна також розпочати своє знайомство з кислотами з крем-пілінгів (наприклад, Glycolic Sleep від Medik 8)

– Запам’ятайте, якщо ви володар чутливої, комбінованої, нормальної шкіри, то вам підійдуть ензими, PHA-кислоти, крем-пілінги з AHA-кислотами (мигдальна, гліколева, молочна, винна, яблучна, лимонна) до 10%. Якщо ви володарка жирної шкіри, відсоток кислот можна поступово збільшувати від 10 до 30%, – каже косметолог.

За словами Маліхової, будь-який пілінг для домашнього використання варто розпочинати з нанесенням до 3 хв, а згодом збільшуємо до 10 хв.

– Деякі нічні крем-пілінги можна залишати на ніч, наносимо як крем. Такі засоби можна застосовувати 2-3 рази на тиждень. Також не забувайте зволожувати шкіру після пілінгу! – радить косметолог.

Річ у тім, що пілінг – косметологічна процедура, що передбачає видалення верхніх ороговілих шарів шкіри і активацію процесів регенерації клітин. Звичайно, він не допоможе позбутися від чорних цяток за один день, проте після процедури шкіра виглядатиме свіжою та очищеною.

Також можна використати експрес-засіб, який допоможе швидко позбутися чорних цяток. Проте використовувати його потрібно дуже обережно.

– Йдеться про пади для видалення чорних цяток Pore Control Blackhead Off Sheet від Ciracle. В складі натуральні антисептичні екстракти, які відкривають пори, допомагають розм’якшити та видалити чорні цятки.

Спосіб використання: нанести пад, закрити його плівкою та почекати кілька хвилин. Потім пад необхідно зняти з обличчя та за допомогою косметологічної петлі видалити чорні цятки. Після чистки змийте склад зі шкіри та нанесіть на обличчя заспокійливу маску чи крем.