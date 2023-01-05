Черные точки — неприятные маленькие пятнышки, которые всегда живут на нашем лице. Они изрядно портят настроение женщинам, поскольку имеют неэстетичный вид и портят состояние кожи.

На самом деле большинство косметологов отмечают, что черные точки – это открытые комедоны, которые являются одним из проявлений акне. Избавиться от них в домашних условиях почти невозможно, однако их можно уменьшить и сделать менее заметными.

Как избавиться от черных точек на лице за один день, узнавали Факты ICTV.

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Почему появляются черные точки

Прежде чем переходить к процессу удаления черных точек, стоит понимать причину их возникновения. Врач-косметолог Екатерина Бойко отмечает, что причин черных точек может быть множество. Среди самых популярных:

неправильно подобранные косметологические средства (кремы, гели, сыворотки);

неправильное очищение кожи;

долговременное действие солнечных лучей;

использование плотных, жирных тональных кремов;

гормональный дисбаланс (высокий уровень тестостерона повышает активность сальных желез);

неправильный рацион (продукты, которые содержат большое количество холестерина, углеводов, сахара);

некачественный уход за кожей.

— Причины появления черных точек могут быть разными, ведь зависят от каждого отдельного случая. Только врач-косметолог или дерматолог сможет обследовать пациента, поставить четкий диагноз и порекомендовать соответствующий уход, — говорит Бойко.

Как избавиться от проблемы за один день

Если у вас завтра важное событие, где нужно выглядеть на все 100%, а на лице виднеются черные точки, вы можете попытаться уменьшить их и сделать незаметными.

— За один день избавиться от черных точек просто невозможно! Разве что в кабинете косметолога на процедуре очистки. И то, такую процедуру нужно делать по определенному графику, чтобы был результат, — отмечает косметолог.

По словам врача, если говорить о домашнем уходе, то здесь помогут средства, которые имеют в своем составе кислоты и энзимы в 1-5%. Они помогут уменьшить количество черных точек и сделать их незаметными.

Также дважды или трижды в неделю надо использовать средства для глубокой очистки пор, мягкие пилинги и скрабы.

Однако все эти способы рассчитаны на длительный уход, который принесет заметный результат за несколько недель, а то и месяцев.

Чтобы результат был заметен уже через несколько часов, стоит использовать маски, которые глубоко очищают лицо и отбеливают кожу.

— Маски вряд ли лишат вас черных точек, однако они смогут осветлить кожу и сделать воспаления незаметными, — говорит косметолог.

Бойко советует маску из дрожжей. Для жирной кожи стоит разбавить дрожжи с раствором перекиси водорода, а для сухой – с кефиром.

Вам понадобится:

дрожжи — 1 ст. л;

кефир или перекись.

Смешайте ингредиенты. Консистенция должна быть как у обычной магазинной маски.

Нанесите маску косметической кисточкой по массажным линиям и оставьте на 15 мин.

Такой способ поможет осветлить кожу, соответственно, ваши черные пятнышки станут менее заметными. Через 15-20 мин после маски нанесите на лицо увлажняющий крем, базу под макияж, и можете начинать краситься.

Также можно попробовать маску с углем. Черная маска готовится из черного активированного угля и желатина.

— Благодаря его абсорбирующим свойствам вся грязь с кожи снимается вместе с маской, однако эта маска также не удалит комедонов, — говорит косметолог.

Для приготовления вам понадобится:

таблетированный черный уголь;

косметическая глина;

желатин.

Приготовление: сперва измельчите несколько таблеток угля. У вас должен получиться порошок. Соедините уголь с глиной и желатином в равных долях. Очистите кожу лица и нанесите маску на 15 мин. Черная маска глубоко очистит кожу и уменьшит черные точки.

— Помните, что косметологи не рекомендуют использовать домашние способы очистки, поэтому если после нанесения маски у вас началось жжение или другие неприятные ощущения, сразу смывайте средство с лица, — предупреждает косметолог.

Также можно попробовать сделать домашний пилинг. Врач-косметолог Мария Малихова отмечает, что важнее всего подобрать пилинг под тип и состояние кожи, поэтому лучше проконсультироваться с косметологом.

— Не спешите сразу приступать к высоким процентам кислот, начните с энзимов (самые известные энзимы — папаин и бромелайн). Они подходят для всех типов кожи, даже если вы обладательница чувствительной кожи, — отмечает Малихова.

Косметолог добавляет, что можно начать свое знакомство с кислотами с крем-пилингов (например, Glycolic Sleep от Medik 8).

— Запомните, если вы обладатель чувствительной, комбинированной, нормальной кожи, то вам подойдут энзимы, PHA -кислоты, крем-пилинги с AHA-кислотами (миндальная, гликолевая, молочная, винная, яблочная, лимонная) до 10%. Если вы обладательница жирной кожи, процент кислот можно постепенно увеличивать от 10 до 30%, — говорит косметолог.

По словам Малиховой, любой пилинг для домашнего использования стоит начинать с нанесением до 3 мин, а впоследствии увеличиваем до 10 мин.

— Некоторые ночные крем-пилинги можно оставлять на ночь, наносим как крем. Такие средства можно применять 2-3 раза в неделю. Также не забывайте увлажнять кожу после пилинга! — советует косметолог.

Дело в том, что пилинг – косметологическая процедура, предусматривающая удаление верхних ороговевших слоев кожи и активацию процессов активной регенерации клеток. Конечно, он не поможет избавиться от черных точек за один день, однако после процедуры кожа будет выглядеть свежей и очищенной.

Также можно использовать экспресс-средство, которое поможет быстро избавиться от черных точек. Однако использовать его нужно очень осторожно.

— Речь идет о падах для удаления черных точек Pore Control Blackhead Off Sheet от Ciracle. В составе натуральные антисептические экстракты, которые открывают поры, помогают размягчить и удалить черные точки.

Способ использования: нанести пад, закрыть его пленкой и подождать несколько минут. Затем пад необходимо снять с лица и с помощью косметологической петли удалить черные пятнышки. После чистки смойте состав с кожи и нанесите на лицо успокаивающую маску или крем.