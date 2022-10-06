Качественная чистка лица поможет выровнять тон кожи, сузить поры и сальные железы, избавиться от черных точек и камедонов.

Чистку должен проводить только врач и только в стерильных условиях. Однако девушки довольно часто практикуют такие процедуры в домашних условиях.

Факты ICTV спросили у врача-дерматокосметолога с международным опытом Дарьи Тищенко, можно ли самостоятельно проводить чистку и как делать это безопасно в домашних условиях.

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Можно ли самостоятельно проводить чистку лица

Дарья Тищенко отмечает, что чистка — это процедура, которую должен проводить только врач, исключительно в стерильных условиях.

— Проводить такие процедуры самостоятельно небезопасно! Как показывает практика, после домашних выдавливаний мы замечаем только обострение процесса, разнесение инфекции по всему лицу, — отмечает врач-дерматокосметолог.

Тищенко добавляет, для того, чтобы иметь здоровую и чистую кожу совсем не обязательно ходить на чистку лица каждые 2-4 недели. Чистка не является панацеей от высыпаний.

— Важно правильно очищать кожу дома с помощью профессионального домашнего ухода, ходить на пилинг хотя бы раз в месяц, консультироваться с врачом-косметологом, — говорит врач.

В общем, такая процедура довольно травматична. Чистку проводят лишь тогда, когда действительно есть потребность, но реабилитация должна быть очень короткой.

— Невозможно за один сеанс вычистить все, иначе это будет издевательство над кожей. Она просто требует ежедневного ухода и правильного подхода к лечению, как и любой другой орган в нашем теле, — отмечает Тищенко.

Чистка: кому необходима и какая бывает

Процедура чистки лица показана пациентам, имеющим:

черные точки и комедоны;

повышенную сальность кожи;

расширенные поры;

неровный тон кожи;

закупорку пор милиумами.

После процедуры кожа не должна быть красной или отечной, на ней не должно быть ран или других остаточных следов. Врач отмечает, что стойкая гиперемия (переполнение кровью сосудов) не является нормой.

Если после чистки кожа воспалена, процедура проведена неправильно.

По словам врача, сегодня существует достаточно много методов проведения процедуры чистки лица. Однако Тищенко отмечает, что только врач-дерматокосметолог может назначить чистку, а пациент должен следовать рекомендациям.

Врач-дерматокосметолог отметила, что сегодня существует много методов проведения чисток. Среди них:

Механическая (или мануальная) — производится для удаления глубоких пробок, комедонов, милиумов и выполняется руками врача с использованием ложечки Уно.

(или мануальная) — производится для удаления глубоких пробок, комедонов, милиумов и выполняется руками врача с использованием ложечки Уно. УЗ — чистка — отшелушивает поверхностный слой эпидермиса с помощью ультразвука. Но это довольно легкая, поверхностная чистка.

— — отшелушивает поверхностный слой эпидермиса с помощью ультразвука. Но это довольно легкая, поверхностная чистка. Вакуумная — это аппаратный метод, благодаря которому очищается кожа от грязи и избытка кожного жира (себума). Процедура, кстати, безболезненная .

— это аппаратный метод, благодаря которому очищается кожа от грязи и избытка кожного жира (себума). Процедура, кстати, . Химическая — предполагает использование поверхностного всесезонного пилинга. Видов есть много, поэтому все подбирается очень индивидуально. Кстати, это довольно безопасная, действенная, обновляющая процедура без реабилитации и боли.

— В своей практике, я часто комбинирую пилинг с механической чисткой, так как это и чистка, и обновление кожи! — говорит врач.

Чистка лица в домашних условиях

Врач категорически не рекомендует проводить чистку лица самостоятельно в домашних условиях.

— Чтобы поддерживать состояние кожи в норме, необходимо уделять ей внимание каждый день, утром и вечером благодаря домашнему уходу, тогда это действительно работает, и мы замечаем результаты, — говорит врач.

Относительно процедур, которые помогают улучшать и поддерживать состояние кожи, это могут быть химические пилинги, плазмотерапия, мезотерапия, ботулинотерапия и разнообразные уходы.

— Помните, что эти процедуры назначаются врачом индивидуально каждому пациенту. Это стоит учитывать, — добавляет Тищенко.

Если вы все же решили проводить чистку дома, помните, что все должно быть стерильно. Кроме того, домашнюю чистку нужно проводить поэтапно:

Перед чисткой следует тщательно помыть руки с мылом, чтобы избежать попадания инфекции и грязи. Смойте макияж с помощью специального геля, пенки и мицеллярной воды.

Распаривание — сделайте паровую баню. Именно она подготовит эпидермис к дальнейшей чистке.

Чистка — в домашних условиях вы можете сделать мануальную (выдавливание) или механическую (со специальными устройствами) чистку. Помните, если у вас есть гнойные воспаления или сложные прыщи — проводить чистку дома категорически запрещено!

— в домашних условиях вы можете сделать мануальную (выдавливание) или механическую (со специальными устройствами) чистку. Успокоение кожи — после чистки лица нужно обязательно успокоить кожу. Для этого нужно сделать глиняную маску, которая не только сузит поры, но и придаст лицу здоровое сияние.

кожи — после чистки лица нужно обязательно успокоить кожу. Для этого нужно сделать глиняную маску, которая не только сузит поры, но и придаст лицу здоровое сияние. Увлажнение — последний этап чистки лица. Вам нужно увлажнить и успокоить кожу, раздраженную после удаления угрей.

Следует использовать тонизирующие тоники и увлажняющие крема. Сначала протрите кожу тоником, а затем необходимо увлажнить кремом.

Однако злоупотреблять таким способом чистки не стоит. Проводить домашнюю чистку следует один раз в месяц, предварительно обратившись к косметологу за консультацией.