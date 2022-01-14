Алоэ часто используются в дерматологии и косметологии. Это растение способно успокаивать раздражение, увлажнять кожу и уменьшать покраснение.

Также вещества, входящие в состав алоэ, могут проникать в естественный гидролипидный защитный слой, достигая глубоких слоев кожи, оказывая выраженный увлажняющий эффект.

Косметолог Анна Машковская рассказала о топ-средствах для кожи лица с экстрактом алоэ.

— В домашних условиях я советую применять маску от SkinClinic, ведь она содержит концентрированный 200% экстракт алоэ. Также она полезна в кабинете косметолога в качестве аппликации холодного гидрирования, — говорит специалист.

Также пригодятся маски для очищения кожи от черных точек космецевтики HydroPeptide. В их составе есть алоэ, который нужен коже, как антисептик и регулятор действия сальных желез.

Для комбинированной, но в то же время, обезвоженной, чувствительной кожи подойдет крем-гель с алоэ вера HydraWear от SoSkin. Он успокаивает и восстанавливает водный баланс, ведь часто этот тип кожи пытаются “высушить”.

По словам косметолога, после агрессивных косметологических процедур можно использовать альгинатную маску от Casmara “регенерин”.

— Но ее я рекомендую применять только в условиях косметологического кабинета, потому что альгинат — достаточно требовательный компонент, — говорит Машковская.

Кроме того, экстракт алоэ содержится в тониках, сыворотках, кремах. Это растение содержит витамины группы А, В, С и Е, полезные минералы, в частности натрий, фосфор, магний, кальций, калий, полисахариды, считается природным антибиотиком. Подробнее об использовании алоэ в косметологии — читайте на Фактах ICTV.