Современная косметология — это применение специальных средств для кожи, рецепт которых сочетает в себе опыт от применения знакомых ингредиентов (ромашка, алоэ, розовая вода).

Косметолог Анна Машковская рассказала, как алоэ используют в косметологии и полезно ли оно для кожи.

— Довольно известный экстракт алоэ имеет широкий спектр использования во время ухода за кожей. Это связано с тем, что это растение может хорошо регенерировать ее, предотвращать обезвоживание, устранять зуд и покраснение, — говорит она.

Специалистка отметила, что исследования также доказали anti age действие алоэ, а именно улучшение качества кожи, ее упругости и прочности.

Это растение содержит витамины группы А, В, С и Е, полезные минералы, такие как натрий, фосфор, магний, кальций, калий, полисахариды, считается природным антибиотиком.

По словам Машковской, во время применения в косметологии нужно работать с глубокими слоями кожи, иметь высокую концентрацию средства и правильные условия хранения, потому в лабораторных условиях применено все целебное действие экстракта и выведено в активные формулы космецевтики.

Так, сок и концентрат алоэ содержится в:

тониках, их применяют для восстановления гидро-липидной мантии, для успокоения чувствительной кожи, которая реагирует на контакты с водой, при акне и повышенной секреции сальных желез;

масках, средствах специального назначения, когда немедленно нужно освежить кожу, наполнить ее влагой, снять покраснение;

сыворотках, напомню, за счет состава алоэ хорошо применяется в качестве профилактики старения;

кремах для лица и тела специального назначения после ожогов, лазерной эпиляции и т.д. для ускоренного заживления и снятия зуда во время травмы.

Экстракт алоэ также используют во время проведения профессиональных косметологических процедур. Например, чтобы заменить косметологу процесс вапоризации на холодное гидрирование. То есть не нужно больше распаривать лицо, дышать паром и поражать сосуды, чтобы почистить комедоны и устранить гиперкератоз. Вследствие правильной аппликации с алоэ можно достичь чистого лица атравматичной и комфортной подготовкой.

Алоэ имеет гелевую текстуру, которая помогает во время проведения физиотерапевтических процедур: микротоковая терапия, электропорация, ультразвуковая и тому подобное.

И конечно, эпиляция — восковая или лазерная — требует дальнейшей качественной регенерации кожи с использованием средств высокой концентрации алоэ.