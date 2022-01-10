Сучасна косметологія – це застосування спеціальних засобів для шкіри, рецепт яких поєднує в собі досвід застосування знайомих інгредієнтів (ромашка, алое, трояндова вода).

Косметолог Анна Машковська розповіла, як алое використовують у косметології та чи воно корисне для шкіри.

– Досить відомий екстракт алое має широкий спектр використання під час догляду за шкірою. Це пов’язано з тим, що ця рослина може гарно регенерувати її, запобігати зневодненню, усувати свербіж та почервоніння, – каже вона.

Спеціалістка зазначила, що дослідження також довели anti age дію алое, а саме покращення якості шкіри, її пружності та міцності.

Ця рослина містить вітаміни групи А, В, С і Е, корисні мінерали, зокрема натрій, фосфор, магній, кальцій, калій, полісахариди, вважається природним антибіотиком.

За словами Машковської, під час застосування в косметології потрібно працювати з глибокими шарами шкіри, мати високу концентрацію засобу і правильні умови зберігання, тому в лабораторних умовах застосовано всю цілющу дію екстракту і виведено в активні формули космецевтики.

Так, сік та концентрат алое міститься у:

тоніках, їх застосовують для відновлення гідроліпідної мантії, для заспокоєння чутливої шкіри, яка реагує на контакти з водою, при акне та підвищеній секреції сальних залоз;

масках, засобах спеціального призначення, коли негайно потрібно освіжити шкіру, наповнити її вологою, зняти почервоніння;

сироватках, нагадаю, за рахунок складу алое добре застосовується у якості профілактики старіння;

кремах, для обличчя та тіла спеціального призначення після опіків, лазерної епіляції тощо для прискореного загоєння і зняття свербежу під час травми.

Екстракт алое також використовують під час проведення професійних косметологічних процедур. Наприклад, щоб замінити косметологу процес вапоризації на холодне гідрування. Тобто не потрібно більше розпарювати обличчя, дихати паром та уражати судини, щоб почистити комедони та усунути гіперкератоз. Внаслідок правильної аплікації з алое можна досягти чистого обличчя атравматичною та комфортною підготовкою.

Алое має гелеву текстуру, яка допомогає під час проведення фізіотерапевтичних процедур: мікротокова терапія, електропорація, ультразвукова тощо.

І звичайно, епіляція – воскова або лазерна, яка потребує подальшої якісної регенерації шкіри з використанням засобів високої концентрації алое.