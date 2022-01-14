Алое часто використовуються у дерматології та косметології. Ця рослина здатна заспокоювати подразнення, зволожувтаи шкіру та щменшувати почервоніння.

Також речовини, що входять до складу алое, можуть проникати в природний гідроліпідний захисний шар, досягаючи глибоких шарів шкіри, надаючи виражений зволожувальний ефект.

Косметолог Анна Машковська розповіла про топ-засоби для шкіри обличчя з екстрактом алое.

– В домашніх умовах я раджу застосовувати маску від SkinClinic, адже вона містить концентрований 200% екстракт алое. Також вона корисна в кабінеті косметолога у якості аплікації холодного гідрування, – каже спеціаліст

Також у нагоді стануть маски для очищення шкіри від чорних цяток космецевтики HydroPeptide. У їхньому складі є алое, який потрібен шкірі, як антисептик та регулятор дії сальних залоз.

Для комбінованої, але водночас і зневодненої, чутливої шкіри підійде крем-гель з алое вера HydraWear від SoSkin. Він заспокоює та відновлює водний баланс, адже часто цей тип шкіри намагаються “висушити”.

За словами косметолога, після агресивних косметологічних процедур можна використовувати альгінатну маску від Casmara “регенерин”.

– Але її я рекомендую застосовувати лише в умовах косметологічного кабінету, бо альгінат – досить вимогливий компонент, – каже Машковська.

Крім того, екстракт алое міститься у тоніках, сироватках, кремах. Ця рослина містить вітаміни групи А, В, С і Е, корисні мінерали, зокрема натрій, фосфор, магній, кальцій, калій, полісахариди, вважається природним антибіотиком. Детальніше про використання алое в косметології – читайте на Фактах ICTV.